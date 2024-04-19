https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/chpden-yerel-secimde-parti-aleyhine-calisan-uyeler-icin-inceleme-1082954667.html

CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme

CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme

Sputnik Türkiye

CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği genelge ile parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili disiplin sürecinin doğrudan... 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T19:38+0300

2024-04-19T19:38+0300

2024-04-19T19:38+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

myk

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

selin sayek böke

gökan zeybek

genelge

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CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu.Yerel seçimin ardından değerlendirme toplantılarına devam eden CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi.Söz konusu genelgede, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının parti örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtilerek, "Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Genelgede, CHP Tüzüğünün 68/1-e maddesi olan "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinde kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğinin düzenlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), myk, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, selin sayek böke, gökan zeybek, genelge