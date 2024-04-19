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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/chpden-yerel-secimde-parti-aleyhine-calisan-uyeler-icin-inceleme-1082954667.html
CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme
CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme
Sputnik Türkiye
CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği genelge ile parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili disiplin sürecinin doğrudan... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T19:38+0300
2024-04-19T19:38+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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cumhuriyet halk partisi (chp)
myk
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yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
selin sayek böke
gökan zeybek
genelge
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CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu.Yerel seçimin ardından değerlendirme toplantılarına devam eden CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi.Söz konusu genelgede, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının parti örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtilerek, "Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Genelgede, CHP Tüzüğünün 68/1-e maddesi olan "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinde kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğinin düzenlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), myk, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, selin sayek böke, gökan zeybek, genelge
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), myk, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, selin sayek böke, gökan zeybek, genelge

CHP'den yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyeler için inceleme

19:38 19.04.2024
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AA
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CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği genelge ile parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili disiplin sürecinin doğrudan MYK tarafından başlatılacağını bildirdi. Genelgede, başka aday ve parti lehine çalışanların, bu çalışmaları belgelendirildiği takdirde tüzük gereği ihraç edilecekleri vurgulandı.
CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu.
Yerel seçimin ardından değerlendirme toplantılarına devam eden CHP, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökan Zeybek imzasıyla, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına bir genelge gönderdi.
Söz konusu genelgede, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'nin elde ettiği başarının parti örgütlerinin özverili çalışmaları sayesinde geldiği belirtilerek, "Her bir partilimiz, yürekten çalışmasını sürdürürken maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti veya adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Genelgede, CHP Tüzüğünün 68/1-e maddesi olan "Parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık ya da gizli çalışmak" fiilinde kesin ihraç cezasıyla cezalandırılması gerektiğinin düzenlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Bu hükme göre partimiz aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerimizle ilgili disiplin süreci doğrudan Merkez Yönetim Kurulumuzca başlatılacaktır. Yerel seçimlerde partimiz aleyhine, başka parti veya aday lehine çalışan üyelerin disiplin kurullarına sevkinin yapılması için bu kişilerin isim ve partideki görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Genel Merkez Yazı İşlerine bildirilmesi gerekmektedir.
Delillendirilmemiş başvuruların işleme konmayacağını hatırlatır, gereğini rica eder, iyi çalışmalar dileriz."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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