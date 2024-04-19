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Beypazarı'ndan İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin yeni açıklama: Analiz sonucu da paylaşıldı
Beypazarı'ndan İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin yeni açıklama: Analiz sonucu da paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Beypazarı firmasından maden suyuna yönelik İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin "Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre... 19.04.2024, Sputnik Türkiye
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Doğal maden suyu alanında faaliyet gösteren Beypazarı İçecek Pazarlama AŞ. son dönemde İsviçre'den yapılan açıklamalarla gündeme gelen iddialara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.Şirket, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosunun "Beypazarı maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Maden suyunun değerlerinin AB mineralli su kriterleri ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Şirket açıklamasında, tartışmalara konu olan İsviçre kaynaklı analiz sonucuna da yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/beypazarindan-isvicrede-yasaklanmasina-iliskin-ilkaciklama-1082823666.html
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Beypazarı'ndan İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin yeni açıklama: Analiz sonucu da paylaşıldı

16:28 19.04.2024 (güncellendi: 16:30 19.04.2024)
© AAMaden suyu
Maden suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2024
© AA
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Beypazarı firmasından maden suyuna yönelik İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin "Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır" açıklaması yapıldı. Açıklamada, tartışmalara konu olan İsviçre kaynaklı analiz sonucuna da yer verildi.
Doğal maden suyu alanında faaliyet gösteren Beypazarı İçecek Pazarlama AŞ. son dönemde İsviçre'den yapılan açıklamalarla gündeme gelen iddialara ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.
Şirket, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosunun "Beypazarı maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Maden suyunun değerlerinin AB mineralli su kriterleri ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygun olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AB üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır. Doğal maden suyumuz, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup, üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli şekilde denetlenip analiz edilmektedir. Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir. Bu süreçte markamıza destek olan bilinçli ve değerli tüketicilerimiz ile basın mensuplarımızın ilgisine teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."
Şirket açıklamasında, tartışmalara konu olan İsviçre kaynaklı analiz sonucuna da yer verildi.
Maden suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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Beypazarı'ndan maden sularının İsviçre’de yasaklanmasına ilişkin ilk açıklama: İçmek güvenli mi?
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