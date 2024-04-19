Beypazarı'ndan İsviçre kaynaklı iddialara ilişkin yeni açıklama: Analiz sonucu da paylaşıldı

"AB üyesi olmayan İsviçre'de yaşanan bu durum AB ve İsviçre mevzuatının farklılığından kaynaklanmaktadır. Doğal maden suyumuz, Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü denetiminde olup, üretim sıklığı ile orantılı olarak düzenli şekilde denetlenip analiz edilmektedir. Yer altında doğal olarak oluşan maden suyumuz tam 68 yıldır aynı kaynaktan, el değmeden şişelenmekte ve bütün ülkelere aynı içerikte ürün gönderilmektedir. Bu süreçte markamıza destek olan bilinçli ve değerli tüketicilerimiz ile basın mensuplarımızın ilgisine teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz."