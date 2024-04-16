Beypazarı'ndan maden sularının İsviçre’de yasaklanmasına ilişkin ilk açıklama: İçmek güvenli mi?

"Beypazarı Sodası Güvenli mi? Açıklıyorum. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu tarafından, Beypazarı sodası hakkında yüksek miktarda bor içerdiği iddiasını okudum ve bir miktar bilimsel araştırma yaptım.

1- Beypazarı sodası ile ilgili paylaşılan görselin kaynağında, bulunan bor konsantrasyonunun (mg/L) ne olduğu hakkında bir bilgiye rastlayamadım. Madem sakıncalı buluyorsunuz öyleyse bunun da açıklanması gerekliydi.

2- Öncelikle Bor insan sağlığı açısından önemli bir mineral ve ve günlük olarak alımı gerekli ve eksikliği sağlığı olumsuz etkiler.

3- Gelelim toksik dozuna, henüz yapılan çalışmalar tutarlılık göstermiyor, literatürde bir çok çalışma var ama halen tartışılan bir konu. WHO tarafından kabul edilen ise kilogram başına 0,4 mg 'a kadar günlük alım sağlık açısından bir sorun yaratmıyor. Yani 70 kg bir insan günlük 28mg kadar boron tüketebilir. Ortalama içme sularımızda 0.2 mg/L boron bulunuyor. Özellikle Maden sularımızda yapılan bir çalışmada Ankara özelinde 3mg/L boron bulunduğu literatürde gösterilmiş. Yani zararlı olması için günde 10 Litre kadar içmeniz gerekiyor! Uzun süreli kronik toksisite de tartışılan bir konu ve henüz kesin bir bilgi söz konusu değil!

4- Gündemimizi işgal eden ve heyecan, kaygı yaratan bu konunun feryat figan etmeden önce ve öncelikle bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor!

Not: Kendi adıma güvenle tüketmeye devam edeceğim bir içecek, sağlıklı günler dilerim..."