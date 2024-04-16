https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/beypazarindan-isvicrede-yasaklanmasina-iliskin-ilkaciklama-1082823666.html
Beypazarı'ndan maden sularının İsviçre’de yasaklanmasına ilişkin ilk açıklama: İçmek güvenli mi?
Beypazarı'ndan maden sularının İsviçre’de yasaklanmasına ilişkin ilk açıklama: İçmek güvenli mi?
Sputnik Türkiye
Beypazarı maden suyu, İsviçre'de yüksek miktarda bor içermesi nedeniyle yasaklanmıştı. Beypazarı yetkilisinden habere ilişkin ilk açıklama gelirken, Türk... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T14:15+0300
2024-04-16T14:15+0300
2024-04-16T14:47+0300
beypazarı
isviçre
yetkili
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bor madeni
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Fetal gelişimi ve doğurganlığı olumsuz etkileyerek uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi ile İsviçre Beypazarı maden suyunu yasaklamıştı. Konuyla ilgili Beypazarı cephesinden ilk açıklama geldi.Beypazarı yetkilisi şunları söyledi:Marketing Türkiye’ye konuşan ve ismi açıklanmayan Beypazarı yetkilisi, yeraltı kaynak sularının yağışlardan etkilenerek dönemsel olarak değiştiğini ve mineral değerlerinde artış ve azalışların normal olduğunu vurguladı. Yetkili, 2022'de yurtdışına gönderilen ürünlerde bor mineralinin 0,33, 2023'te ise 1 olarak ölçüldüğünü belirtti.Tüm içeceklerin farklı analiz tayinlerinden geçmesi gerektiğine dikkat çeken yetkili, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun maden sularını içme suyu kriterleriyle analiz ettiğini belirtti. Birçok ülkeye ihracat yapan Beypazarı, İsviçre'deki haberlerin maksatlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimalini de sözlerine ekledi. Konuyla ilgili resmi bir yanıt hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.Doktordan açıklama: Beypazarı maden suyu bor içeriyor mu? Bor zararlı mı?Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Beypazarı Soda markasının sağlıklı mı, güvenli mi sorularını X üzerinden yanıtladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/beypazari-maden-suyu-isvicrede-dogurganligi-etkiledigi-gerekcesiyle-yasaklandi-1082812570.html
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Beypazarı'ndan maden sularının İsviçre’de yasaklanmasına ilişkin ilk açıklama: İçmek güvenli mi?
14:15 16.04.2024 (güncellendi: 14:47 16.04.2024)
Beypazarı maden suyu, İsviçre'de yüksek miktarda bor içermesi nedeniyle yasaklanmıştı. Beypazarı yetkilisinden habere ilişkin ilk açıklama gelirken, Türk uzmanlardan ise 'Beypazarı soda zararlı mı' sorusuna cevap verdi.
Fetal gelişimi ve doğurganlığı olumsuz etkileyerek uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği endişesi ile İsviçre Beypazarı maden suyunu yasaklamıştı. Konuyla ilgili Beypazarı cephesinden ilk açıklama geldi.
Beypazarı yetkilisi şunları söyledi:
“İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri ‘1’ olması gerekirken ‘2’ olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kemik erimesini durdurmak için her bir kapsülünde 3mg bor olan takviye gıdalar var. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi.
Marketing Türkiye’ye konuşan ve ismi açıklanmayan Beypazarı yetkilisi, yeraltı kaynak sularının yağışlardan etkilenerek dönemsel olarak değiştiğini ve mineral değerlerinde artış ve azalışların normal olduğunu vurguladı. Yetkili, 2022'de yurtdışına gönderilen ürünlerde bor mineralinin 0,33, 2023'te ise 1 olarak ölçüldüğünü belirtti.
Tüm içeceklerin farklı analiz tayinlerinden geçmesi gerektiğine dikkat çeken yetkili, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun maden sularını içme suyu kriterleriyle analiz ettiğini belirtti. Birçok ülkeye ihracat yapan Beypazarı, İsviçre'deki haberlerin maksatlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimalini de sözlerine ekledi. Konuyla ilgili resmi bir yanıt hazırlamak için çalıştıklarını ifade etti.
Doktordan açıklama: Beypazarı maden suyu bor içeriyor mu? Bor zararlı mı?
Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Beypazarı Soda markasının sağlıklı mı, güvenli mi sorularını X üzerinden yanıtladı:
"Beypazarı Sodası Güvenli mi? Açıklıyorum. İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu tarafından, Beypazarı sodası hakkında yüksek miktarda bor içerdiği iddiasını okudum ve bir miktar bilimsel araştırma yaptım.
1- Beypazarı sodası ile ilgili paylaşılan görselin kaynağında, bulunan bor konsantrasyonunun (mg/L) ne olduğu hakkında bir bilgiye rastlayamadım. Madem sakıncalı buluyorsunuz öyleyse bunun da açıklanması gerekliydi.
2- Öncelikle Bor insan sağlığı açısından önemli bir mineral ve ve günlük olarak alımı gerekli ve eksikliği sağlığı olumsuz etkiler.
3- Gelelim toksik dozuna, henüz yapılan çalışmalar tutarlılık göstermiyor, literatürde bir çok çalışma var ama halen tartışılan bir konu. WHO tarafından kabul edilen ise kilogram başına 0,4 mg 'a kadar günlük alım sağlık açısından bir sorun yaratmıyor. Yani 70 kg bir insan günlük 28mg kadar boron tüketebilir. Ortalama içme sularımızda 0.2 mg/L boron bulunuyor. Özellikle Maden sularımızda yapılan bir çalışmada Ankara özelinde 3mg/L boron bulunduğu literatürde gösterilmiş. Yani zararlı olması için günde 10 Litre kadar içmeniz gerekiyor! Uzun süreli kronik toksisite de tartışılan bir konu ve henüz kesin bir bilgi söz konusu değil!
4- Gündemimizi işgal eden ve heyecan, kaygı yaratan bu konunun feryat figan etmeden önce ve öncelikle bilimsel olarak değerlendirilmesi gerekiyor!
Not: Kendi adıma güvenle tüketmeye devam edeceğim bir içecek, sağlıklı günler dilerim..."