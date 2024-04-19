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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bankacilik-sektorunun-mevduati-artti-1082957166.html
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Sputnik Türkiye
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 139 milyar lira artarak yaklaşık 16 trilyon 44,7 milyar liraya yükseldi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T20:58+0300
2024-04-19T20:58+0300
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türkiye cumhuriyet merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 9 Nisan ile biten haftada 139 milyar 23 milyon 231 bin lira artışla 16 trilyon 44 milyar 659 milyon 914 bin liraya yükseldi.Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,43 yükselişle 8 trilyon 839 milyar 690 milyon 292 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,06 artışla 6 trilyon 503 milyar 232 milyon 439 bin lira oldu.Bankalardaki toplam YP mevduatı, 9 Nisan ile biten haftada 213 milyar 833 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 181 milyar 435 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 9 Nisan itibarıyla 340 milyon dolarlık azalış görüldü.Taksitli ticari kredi miktarı azaldıMevduat bankalarındaki tüketici kredileri, 9 Nisan ile biten haftada yüzde 0,20 artarak 1 trilyon 527 milyar 227 milyon 637 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 düşüşle 1 trilyon 460 milyar 925 milyon 193 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,95 artışla 1 trilyon 853 milyar 802 milyon 141 bin liraya çıktı.Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 683 milyon 191 bin lirası konut, 68 milyar 575 milyon 247 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 56 milyar 969 milyon 199 bin lirası diğer kredilerden oluştu.Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Nisan ile biten haftada 19 milyar 406 milyon 72 bin lira artarak 12 trilyon 448 milyar 796 milyon 922 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,56 artış gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/secim-sonrasi-bankalarda-mevduat-faizleri-yukseldi-parasini-yatiran-rekor-aylik-kazanc-sagliyor-1082485715.html
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türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez, merkez bankası, tl, tl, tl, türk lirası

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

20:58 19.04.2024
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© AA
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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 139 milyar lira artarak yaklaşık 16 trilyon 44,7 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 9 Nisan ile biten haftada 139 milyar 23 milyon 231 bin lira artışla 16 trilyon 44 milyar 659 milyon 914 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,43 yükselişle 8 trilyon 839 milyar 690 milyon 292 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,06 artışla 6 trilyon 503 milyar 232 milyon 439 bin lira oldu.
Bankalardaki toplam YP mevduatı, 9 Nisan ile biten haftada 213 milyar 833 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 181 milyar 435 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda, 9 Nisan itibarıyla 340 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, 9 Nisan ile biten haftada yüzde 0,20 artarak 1 trilyon 527 milyar 227 milyon 637 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 düşüşle 1 trilyon 460 milyar 925 milyon 193 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,95 artışla 1 trilyon 853 milyar 802 milyon 141 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 683 milyon 191 bin lirası konut, 68 milyar 575 milyon 247 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 56 milyar 969 milyon 199 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Nisan ile biten haftada 19 milyar 406 milyon 72 bin lira artarak 12 trilyon 448 milyar 796 milyon 922 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,56 artış gösterdi.
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