https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ankara-valiliginden-kuvvetli-firtina-uyarisi-1082947232.html

Ankara Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı

Ankara Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T16:01+0300

2024-04-19T16:01+0300

2024-04-19T16:01+0300

türkiye

ankara valiliği

ankara

fırtına

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Ankara genelinde kuvvetli fırtına için uyarı yapıldı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/meteorolojiden-3-bolge-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi--1082941751.html

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ankara valiliği, ankara, fırtına