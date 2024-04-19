https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/ankara-valiliginden-kuvvetli-firtina-uyarisi-1082947232.html
Ankara Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T16:01+0300
2024-04-19T16:01+0300
2024-04-19T16:01+0300
türkiye
ankara valiliği
ankara
fırtına
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0f/1059952987_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_906258edea2a858b2bdcd686e224becc.jpg
Ankara genelinde kuvvetli fırtına için uyarı yapıldı.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/meteorolojiden-3-bolge-icin-saganak-ve-firtina-uyarisi--1082941751.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0f/1059952987_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_e35d895735fb9d765d12f7f10d1bbbb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara valiliği, ankara, fırtına
ankara valiliği, ankara, fırtına
Ankara Valiliği'nden kuvvetli fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, yarın il genelinde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
Ankara genelinde kuvvetli fırtına için uyarı yapıldı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.