https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/afyonkarahisar-belediyesinde-dinleme-cihazi-iddiasi-inceleme-baslatildi-1082956762.html

Afyonkarahisar Belediyesi'nde dinleme cihazı iddiası: İnceleme başlatıldı

Afyonkarahisar Belediyesi'nde dinleme cihazı iddiası: İnceleme başlatıldı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T20:36+0300

2024-04-19T20:36+0300

2024-04-19T20:36+0300

türkiye

afyonkarahisar belediyesi

afyonkarahisar

kayıt

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Afyonkarahisar Belediyesi'ne kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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afyonkarahisar

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afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar, kayıt