https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/afyonkarahisar-belediyesinde-dinleme-cihazi-iddiasi-inceleme-baslatildi-1082956762.html
Afyonkarahisar Belediyesi'nde dinleme cihazı iddiası: İnceleme başlatıldı
Afyonkarahisar Belediyesi'nde dinleme cihazı iddiası: İnceleme başlatıldı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T20:36+0300
2024-04-19T20:36+0300
2024-04-19T20:36+0300
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afyonkarahisar
kayıt
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Afyonkarahisar Belediyesi'ne kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chpnin-yeni-grup-baskanvekili-murat-emir-oldu-1082897870.html
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afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar, kayıt
afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar, kayıt
Afyonkarahisar Belediyesi'nde dinleme cihazı iddiası: İnceleme başlatıldı
Afyonkarahisar Belediyesi binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı bildirildi.
Afyonkarahisar Belediyesi'ne kayıt cihazları yerleştirildiği iddiaları üzerine inceleme başlatıldı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.