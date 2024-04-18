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CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Murat Emir oldu
CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Murat Emir oldu
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Afyonkarahisar belediye başkanı seçildiğinden dolayı milletvekilliği düşmüştü... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T12:31+0300
2024-04-18T12:57+0300
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CHP, yeni grup başkan vekilini belirlemek için seçim yaptı. Ankara milletvekili Murat Emir’le İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, grup başkan vekilliğine aday oldu.Murat Emir seçimi kazanarak CHP’nin yeni grup başkan vekili oldu.Emir 66, Kılıç 48 oy aldı.Murat Emir kimdir?Murat Emir CHP içinde önemli bir isim olarak bilinirken, siyaset dünyasında etkin bir figür olarak dikkat çekiyor. Peki, Murat Emir kimdir? İşte, CHP'li Murat Emir'in kariyeri ve siyasete dair bilmeniz gerekenler:Murat EMir nereli?Murat Emir 31 Mart 1969 tarihinde Ali Bey ve Şehriban Hanım'ın çocuğu olarak Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. Eğitim ve KariyerMurat Emir, başarılı bir akademik geçmişe sahip. 1985 yılında Ankara İncirli Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tıp eğitimi almış olan Emir, sağlık sektörüyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Siyasete atılmadan önce doktorluk mesleğinde saygın bir konumda yer alıyordu.Siyasi KariyerMurat Emir, CHP'nin önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Parti içinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Emir, özellikle sağlık politikaları ve toplum sağlığı konularında yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.Meclis ÇalışmalarıCHP'li Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) etkin bir şekilde görev yapıyor. Özellikle sağlık, eğitim ve toplumsal sorunlara yönelik girişimleriyle biliniyor. Meclisteki çalışmalarında toplumun sorunlarını gündeme getirme ve çözüm arama konusundaki çabalarıyla dikkat çekiyor.
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CHP'nin yeni Grup Başkanvekili Murat Emir oldu

12:31 18.04.2024 (güncellendi: 12:57 18.04.2024)
© Fotoğraf : TwitterCHP Ankara milletvekili Murat Emir
CHP Ankara milletvekili Murat Emir - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Fotoğraf : Twitter
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CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, 31 Mart’ta düzenlenen yerel seçimlerde Afyonkarahisar belediye başkanı seçildiğinden dolayı milletvekilliği düşmüştü. Yerine Ankara milletvekili Murat Emir seçildi. Peki, Murat Emir kimdir?
CHP, yeni grup başkan vekilini belirlemek için seçim yaptı. Ankara milletvekili Murat Emir’le İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, grup başkan vekilliğine aday oldu.
Murat Emir seçimi kazanarak CHP’nin yeni grup başkan vekili oldu.
Emir 66, Kılıç 48 oy aldı.

Murat Emir kimdir?

Murat Emir CHP içinde önemli bir isim olarak bilinirken, siyaset dünyasında etkin bir figür olarak dikkat çekiyor. Peki, Murat Emir kimdir? İşte, CHP'li Murat Emir'in kariyeri ve siyasete dair bilmeniz gerekenler:

Murat EMir nereli?

Murat Emir 31 Mart 1969 tarihinde Ali Bey ve Şehriban Hanım'ın çocuğu olarak Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu.

Eğitim ve Kariyer

Murat Emir, başarılı bir akademik geçmişe sahip. 1985 yılında Ankara İncirli Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Tıp eğitimi almış olan Emir, sağlık sektörüyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Siyasete atılmadan önce doktorluk mesleğinde saygın bir konumda yer alıyordu.

Siyasi Kariyer

Murat Emir, CHP'nin önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Parti içinde çeşitli görevlerde bulunmuş olan Emir, özellikle sağlık politikaları ve toplum sağlığı konularında yaptığı çalışmalarla öne çıkıyor.

Meclis Çalışmaları

CHP'li Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) etkin bir şekilde görev yapıyor. Özellikle sağlık, eğitim ve toplumsal sorunlara yönelik girişimleriyle biliniyor. Meclisteki çalışmalarında toplumun sorunlarını gündeme getirme ve çözüm arama konusundaki çabalarıyla dikkat çekiyor.
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