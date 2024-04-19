https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/abd-filistin-israil-catismasini-ihtiyac-duydugu-bicimde-tutmaya-calisiyor-1082957751.html

'ABD, Filistin-İsrail çatışmasını ihtiyaç duyduğu biçimde tutmaya çalışıyor'

'ABD, Filistin-İsrail çatışmasını ihtiyaç duyduğu biçimde tutmaya çalışıyor'

Sputnik Türkiye

Rus uzman Aleksey Fenenko, ABD’nin İsrail siyaseti üzerindeki nüfuzunu sürdürebilmek için Filistin-İsrail çatışmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T21:18+0300

2024-04-19T21:18+0300

2024-04-19T21:18+0300

israil- filistin çatışması

aleksey fenenko

doç. aleksey fenenko

abd

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

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ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliği istenilen karar tasarısını veto etti. Filistin BM'de gözlemci statüsüne sahipken, İsrail 1948'den beri örgütün tam üyesi olarak bulunuyor.Moskova Devlet Üniversitesi Küresel Politika Fakültesi’nden Doç. Dr. Aleksey Fenenko, ABD’nin Filistin'in BM'ye kabulünü veto etmesiyle ilgili durumu Sputnik'e değerlendirdi.ABD'nin bu yönde tutum sergileyeceğinin beklenen bir durum olduğunu belirten Fenenko, “Filistin'in BM'ye tam üyeliğe kabul edilmesi konusunda elbette uluslararası bir fikir birliği var ama ABD'nin de kendi planları var. Hiç şüphe yok ki ABD, bencil hedeflerine ulaşmak adına Gazze'deki sivillerin acılarını görmezden geliyor" dedi.Uzman, 31 Aralık 2014'teki oylamada ABD'nin ilk kez bu yöndeki tasarıyı engellediğini anımsatarak, “İşte o zaman Filistin'in bağımsız bir devlet olarak BM'ye katılma olasılığını ve Filistin'in diğer devletler tarafından tanınması olasılığını engellediler. On yıldır yedekte bekletilen bu tasarı, ancak şimdi Rus diplomasisi tarafından yeniden canlandırıldı” diye konuştu.ABD, Filistin'in BM'ye katılımının koşulu olarak, ihtilafa iki devletli çözümün uygulanmasını talep ettiğini belirten Fenenko, “ABD'nin iki ayrı devlet kurulmasını istediği ve ancak o zaman Filistin'in BM'ye katılabileceği iddia ediliyor. Ancak durum tam olarak Washington'un ifade ettiği gibi değil. Filistin devleti kurulması projesi aslında bir Amerikan projesiydi. Bu, Clinton yönetimi tarafından gündeme getirildi ve 90'lı yıllarda Netanyahu kabinesine dayatıldı. Daha sonra 2003 ‘yol haritası’ planıyla İsrail'e tekrar dayatıldı. Ancak Filistin Yönetimi Batı Şeria ve Gazze Şeridi olarak bölündüğünde Amerikalılar ona karşı tutumunu değiştirdi” ifadelerini kullandı.ABD’nin şu anda Filistin Yönetimi projesine karşı ikircikli bir tutuma sahip olduğunu vurgulayan Fenenko, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/rus-uzman-iran-ile-israil-arasindaki-saldirilar-bolgeyi-buyuk-bir-savasin-esigine-getiriyor-1082954136.html

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