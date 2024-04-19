https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/15-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-vardi-deldigi-duvardan-kacmaya-calisti-1082955560.html

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı

15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsünün polis baskınında yan daireye kaçabilmek için duvarda delik açtığı ortaya çıktı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-19T20:01+0300

2024-04-19T20:01+0300

2024-04-19T20:01+0300

türkiye

bursa

firari

hükümlü

cinayet

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Bursa'da polis ekiplerince, aranan firari hükümlü ve şüphelilere yönelik "şafak operasyonunda" 113 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve siber suç gibi olaylardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.Kent merkezindeki denetimlerin ardından sabaha karşı 130 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.Özel harekat ve diğer birimlerden 540 personelin katıldığı operasyonda, firari hükümlü ve şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K'nin evinde de arama gerçekleştirildi.İ.K'nin polise yakalanmamak için evinin duvarından yan daireye delik açtığı, bu geçidi dolaplarla gizlediği belirlendi.Operasyonda ve denetimlerde, İ.K'nin aralarında olduğu 53 firari hükümlü ile ifade veya para cezasına yönelik aranan 60 şüpheli yakalandı.Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/18-ayri-dosyadan-148-yil-kesinlesmis-cezasi-bulunan-firari-yakalandi-1082939145.html

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bursa, firari, hükümlü, cinayet