https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/15-yil-kesinlesmis-hapis-cezasi-vardi-deldigi-duvardan-kacmaya-calisti-1082955560.html
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsünün polis baskınında yan daireye kaçabilmek için duvarda delik açtığı ortaya çıktı. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T20:01+0300
2024-04-19T20:01+0300
2024-04-19T20:01+0300
türkiye
bursa
firari
hükümlü
cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082955664_0:155:1436:962_1920x0_80_0_0_0dc6bf720a5f6bc613ef8211285e77a1.jpg
Bursa'da polis ekiplerince, aranan firari hükümlü ve şüphelilere yönelik "şafak operasyonunda" 113 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve siber suç gibi olaylardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.Kent merkezindeki denetimlerin ardından sabaha karşı 130 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.Özel harekat ve diğer birimlerden 540 personelin katıldığı operasyonda, firari hükümlü ve şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K'nin evinde de arama gerçekleştirildi.İ.K'nin polise yakalanmamak için evinin duvarından yan daireye delik açtığı, bu geçidi dolaplarla gizlediği belirlendi.Operasyonda ve denetimlerde, İ.K'nin aralarında olduğu 53 firari hükümlü ile ifade veya para cezasına yönelik aranan 60 şüpheli yakalandı.Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/18-ayri-dosyadan-148-yil-kesinlesmis-cezasi-bulunan-firari-yakalandi-1082939145.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082955664_0:21:1436:1097_1920x0_80_0_0_83a5e39491b25c27ec727c974b0afb69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, firari, hükümlü, cinayet
bursa, firari, hükümlü, cinayet
15 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı: Deldiği duvardan kaçmaya çalıştı
Bursa'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsünün polis baskınında yan daireye kaçabilmek için duvarda delik açtığı ortaya çıktı.
Bursa'da polis ekiplerince, aranan firari hükümlü ve şüphelilere yönelik "şafak operasyonunda" 113 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve siber suç gibi olaylardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.
Kent merkezindeki denetimlerin ardından sabaha karşı 130 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Özel harekat ve diğer birimlerden 540 personelin katıldığı operasyonda, firari hükümlü ve şüphelilerin bulunduğu evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.K'nin evinde de arama gerçekleştirildi.
İ.K'nin polise yakalanmamak için evinin duvarından yan daireye delik açtığı, bu geçidi dolaplarla gizlediği belirlendi.
Operasyonda ve denetimlerde, İ.K'nin aralarında olduğu 53 firari hükümlü ile ifade veya para cezasına yönelik aranan 60 şüpheli yakalandı.
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin cezaevine teslim edildiği, zanlıların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.