Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Selektör cezasına iptal
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Korsanlar devlet hastanesinin bilgilerini çaldı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
11:24
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Orman Yüksek Mühendisi Sezai Kaya: Orman varlığına nasıl bakıyorsanız, ona göre bir politikanız olur
12:06
83 dk
HABER MASASI
Gençlere ömür boyu sigara yasağı geldi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
91 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/voronej-uzerinde-ukraynaya-ait-ucak-tipi-bir-iha-imha-edildi-1082887843.html
Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi
Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, bölge üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın imha edildiğini bildirdi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T02:29+0300
2024-04-18T02:29+0300
ukrayna krizi
varonej
ukrayna
ukrayna krizi
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_0848a028324fed766bcb75a8935056cb.jpg
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri güçlerinin Voronej üzerinde tespit ettiği Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.Gusev, “Voronej üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA, hava savunma ve elektronik harp sistemi güçleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verdi.Vali, İHA’nın üzerine düştüğü endüstriyel bir binanın hasar gördüğünü belirterek, olay yerine sevkedilen acil müdahale servislerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ab-zirvesinde-ukraynaya-acil-hava-savunma-sistemleri-saglanmasi-cagrisinda-bulunuldu-1082886846.html
varonej
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d846e47a19013cfa2fe92395d7d297c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
varonej , ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
varonej , ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)

Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi

02:29 18.04.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, bölge üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın imha edildiğini bildirdi.
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri güçlerinin Voronej üzerinde tespit ettiği Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Gusev, “Voronej üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA, hava savunma ve elektronik harp sistemi güçleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verdi.
Vali, İHA’nın üzerine düştüğü endüstriyel bir binanın hasar gördüğünü belirterek, olay yerine sevkedilen acil müdahale servislerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
Ukrayna krizi
AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu
01:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала