https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/voronej-uzerinde-ukraynaya-ait-ucak-tipi-bir-iha-imha-edildi-1082887843.html

Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi

Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, bölge üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın imha edildiğini bildirdi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T02:29+0300

2024-04-18T02:29+0300

2024-04-18T02:29+0300

ukrayna krizi

varonej

ukrayna

ukrayna krizi

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

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Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri güçlerinin Voronej üzerinde tespit ettiği Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.Gusev, “Voronej üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA, hava savunma ve elektronik harp sistemi güçleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verdi.Vali, İHA’nın üzerine düştüğü endüstriyel bir binanın hasar gördüğünü belirterek, olay yerine sevkedilen acil müdahale servislerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ab-zirvesinde-ukraynaya-acil-hava-savunma-sistemleri-saglanmasi-cagrisinda-bulunuldu-1082886846.html

varonej

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varonej , ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)