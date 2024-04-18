https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/voronej-uzerinde-ukraynaya-ait-ucak-tipi-bir-iha-imha-edildi-1082887843.html
Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi
Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi
Sputnik Türkiye
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, bölge üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın imha edildiğini bildirdi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T02:29+0300
2024-04-18T02:29+0300
2024-04-18T02:29+0300
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insansız hava aracı (iha)
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Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri güçlerinin Voronej üzerinde tespit ettiği Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.Gusev, “Voronej üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA, hava savunma ve elektronik harp sistemi güçleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verdi.Vali, İHA’nın üzerine düştüğü endüstriyel bir binanın hasar gördüğünü belirterek, olay yerine sevkedilen acil müdahale servislerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ab-zirvesinde-ukraynaya-acil-hava-savunma-sistemleri-saglanmasi-cagrisinda-bulunuldu-1082886846.html
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varonej , ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
varonej , ukrayna, ukrayna krizi, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha)
Voronej üzerinde Ukrayna'ya ait uçak tipi bir İHA imha edildi
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, bölge üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’nın imha edildiğini bildirdi.
Varonej Bölgesi Valisi Aleksandr Gusev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rus hava savunma ve elektronik harp sistemleri güçlerinin Voronej üzerinde tespit ettiği Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Gusev, “Voronej üzerinde tespit edilen Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA, hava savunma ve elektronik harp sistemi güçleri tarafından imha edildi" ifadelerine yer verdi.
Vali, İHA’nın üzerine düştüğü endüstriyel bir binanın hasar gördüğünü belirterek, olay yerine sevkedilen acil müdahale servislerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.