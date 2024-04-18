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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ab-zirvesinde-ukraynaya-acil-hava-savunma-sistemleri-saglanmasi-cagrisinda-bulunuldu-1082886846.html
AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu
AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu
Sputnik Türkiye
AB, Brüksel'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, Kiev'e acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması çağrısında bulundu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T01:59+0300
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Avrupa Birliği'nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen resmi olmayan zirvenin ilk gününün sonuç bildirgesinde, Ukrayna’ya acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması gereği vurgulandı.Belgede, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya acilen hava savunma sistemleri, top mermileri ve füzeler de dahil olmak üzere gerekli tüm askeri yardımın sağlanmasının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması ihtiyacını vurguluyor" denildi.Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya yardımda kullanılmasına ilişkin önerisi üzerinde acil bir anlaşmaya varılması çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusunun-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldirilari-nasil-bir-felakete-yol-acabilir--1082878535.html
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AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu

01:59 18.04.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazAvrupa Birliği
Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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AB, Brüksel'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, Kiev'e acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen resmi olmayan zirvenin ilk gününün sonuç bildirgesinde, Ukrayna’ya acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması gereği vurgulandı.
Belgede, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya acilen hava savunma sistemleri, top mermileri ve füzeler de dahil olmak üzere gerekli tüm askeri yardımın sağlanmasının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması ihtiyacını vurguluyor" denildi.
Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya yardımda kullanılmasına ilişkin önerisi üzerinde acil bir anlaşmaya varılması çağrısı yapıldı.
Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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Ukrayna ordusunun Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne saldırıları nasıl bir felakete yol açabilir?
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