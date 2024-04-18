https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ab-zirvesinde-ukraynaya-acil-hava-savunma-sistemleri-saglanmasi-cagrisinda-bulunuldu-1082886846.html
AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu
AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu
Sputnik Türkiye
AB, Brüksel'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, Kiev'e acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması çağrısında bulundu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T01:59+0300
2024-04-18T01:59+0300
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ukrayna krizi
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Avrupa Birliği'nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen resmi olmayan zirvenin ilk gününün sonuç bildirgesinde, Ukrayna’ya acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması gereği vurgulandı.Belgede, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya acilen hava savunma sistemleri, top mermileri ve füzeler de dahil olmak üzere gerekli tüm askeri yardımın sağlanmasının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması ihtiyacını vurguluyor" denildi.Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya yardımda kullanılmasına ilişkin önerisi üzerinde acil bir anlaşmaya varılması çağrısı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ukrayna-ordusunun-zaporojye-nukleer-guc-santraline-saldirilari-nasil-bir-felakete-yol-acabilir--1082878535.html
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AB zirvesinde Ukrayna'ya acil hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulunuldu
AB, Brüksel'de düzenlenen Ukrayna konulu zirvede, Kiev'e acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği'nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen resmi olmayan zirvenin ilk gününün sonuç bildirgesinde, Ukrayna’ya acilen hava savunma sistemleri ve ihtiyaç duyduğu tüm askeri yardımın sağlanması gereği vurgulandı.
Belgede, “Avrupa Konseyi, Ukrayna'ya acilen hava savunma sistemleri, top mermileri ve füzeler de dahil olmak üzere gerekli tüm askeri yardımın sağlanmasının hızlandırılması ve yoğunlaştırılması ihtiyacını vurguluyor" denildi.
Ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya yardımda kullanılmasına ilişkin önerisi üzerinde acil bir anlaşmaya varılması çağrısı yapıldı.