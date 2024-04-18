https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/volkanik-patlama-sonrasi-endonezyada-yuksek-seviye-alarm-verildi-1082899902.html
Endonezya yüksek alarm seviyesine geçti: Volkanik patlama yaşandı
Endonezya yüksek alarm seviyesine geçti: Volkanik patlama yaşandı
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T12:41+0300
2024-04-18T12:41+0300
2024-04-18T12:55+0300
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doğal afet
tahliye
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Antara News'in haberine göre, Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı yetkililerinden Maya Damayanti konuya ilişkin açıklama yaptı.Damayanti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda dün meydana gelen volkanik patlama nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını ve 15 uçuşun ertelendiğini duyurdu.Yanardağdaki patlama nedeniyle tahliye kararıEndonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, dün yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirmişti.Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi de son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtmişti.Yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam ettiğini söyleyen yetkililer, bölge halkını güvenli bir yere göndermek için tahliye çağrısı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/endonezyadaki-ruang-yanardagi-patladi-1082865744.html
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endonezya, yanardağ, volkan, volkanik dağ, lav, doğal afet, tahliye
endonezya, yanardağ, volkan, volkanik dağ, lav, doğal afet, tahliye
Endonezya yüksek alarm seviyesine geçti: Volkanik patlama yaşandı
12:41 18.04.2024 (güncellendi: 12:55 18.04.2024)
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı bildirilirken, lav saçan yanardağ için dördüncü seviye alarm ilan edildi.
Antara News'in haberine göre, Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı yetkililerinden Maya Damayanti konuya ilişkin açıklama yaptı.
Damayanti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda dün meydana gelen volkanik patlama nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını ve 15 uçuşun ertelendiğini duyurdu.
Yanardağdaki patlama nedeniyle tahliye kararı
Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, dün yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirmişti.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi de son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtmişti.
Yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.
Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.
Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam ettiğini söyleyen yetkililer, bölge halkını güvenli bir yere göndermek için tahliye çağrısı yapmıştı.