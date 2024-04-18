https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/volkanik-patlama-sonrasi-endonezyada-yuksek-seviye-alarm-verildi-1082899902.html

Endonezya yüksek alarm seviyesine geçti: Volkanik patlama yaşandı

Endonezya yüksek alarm seviyesine geçti: Volkanik patlama yaşandı

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı'nın geçici olarak kapatıldığı... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T12:41+0300

2024-04-18T12:41+0300

2024-04-18T12:55+0300

dünya

endonezya

yanardağ

volkan

volkanik dağ

lav

doğal afet

tahliye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082899726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0122994b577ada6231c90696860f845.jpg

Antara News'in haberine göre, Manado kentindeki Sam Ratulangi Havalimanı yetkililerinden Maya Damayanti konuya ilişkin açıklama yaptı.Damayanti, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda dün meydana gelen volkanik patlama nedeniyle havalimanının geçici olarak kapatıldığını ve 15 uçuşun ertelendiğini duyurdu.Yanardağdaki patlama nedeniyle tahliye kararıEndonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, dün yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildiğini, ayrıca 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirmişti.Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi de son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtmişti.Yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkarmıştı.Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.Yanardağın kül ve lav püskürtmeye devam ettiğini söyleyen yetkililer, bölge halkını güvenli bir yere göndermek için tahliye çağrısı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/endonezyadaki-ruang-yanardagi-patladi-1082865744.html

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

endonezya, yanardağ, volkan, volkanik dağ, lav, doğal afet, tahliye