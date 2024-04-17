https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/endonezyadaki-ruang-yanardagi-patladi-1082865744.html
Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı
Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı
Sputnik Türkiye
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgelerdeki 828 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T14:56+0300
2024-04-17T14:56+0300
2024-04-17T14:59+0300
dünya
endonezya
yanardağ
volkan
patlama
doğal afet
tahliye
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Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 828 kişinin tahliye edildiğini ve 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirdi.Muhari ayrıca, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.Yanardağın uyarı seviyesinin 3'e çıkarıldığı bilgisini paylaşan Muhari, bölge sakinleri ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/20-yilin-en-buyuk-depremleriyle-sallanmisti-endonezya-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1082609564.html
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endonezya, yanardağ, volkan, patlama, doğal afet, tahliye
endonezya, yanardağ, volkan, patlama, doğal afet, tahliye
Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı
14:56 17.04.2024 (güncellendi: 14:59 17.04.2024)
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgelerdeki 828 kişinin tahliye edilmesine karar verildi.
Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.
Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 828 kişinin tahliye edildiğini ve 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirdi.
Muhari ayrıca, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.
Yanardağın uyarı seviyesinin 3'e çıkarıldığı bilgisini paylaşan Muhari, bölge sakinleri ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.