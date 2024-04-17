https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/endonezyadaki-ruang-yanardagi-patladi-1082865744.html

Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı

Endonezya'daki Ruang Yanardağı patladı

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgelerdeki 828 kişinin tahliye edilmesine karar verildi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T14:56+0300

2024-04-17T14:56+0300

2024-04-17T14:59+0300

dünya

endonezya

yanardağ

volkan

patlama

doğal afet

tahliye

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Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi.Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 828 kişinin tahliye edildiğini ve 29 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini bildirdi.Muhari ayrıca, patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep olduğunu kaydetti.Yanardağın uyarı seviyesinin 3'e çıkarıldığı bilgisini paylaşan Muhari, bölge sakinleri ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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endonezya

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endonezya, yanardağ, volkan, patlama, doğal afet, tahliye