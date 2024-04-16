https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-ordusu-ukraynanin-f-16lari-yerlestirmeyi-planladigi-hava-ussunu-vurmaya-devam-ediyor-1082812178.html
Rus ordusu, Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünü vurmaya devam ediyor
Rus ordusu, Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünü vurmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssüne yeni saldırı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T09:47+0300
2024-04-16T09:47+0300
2024-04-16T09:47+0300
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Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Starokonstantinov’da sabah saat üç sularında bir kez daha hava üssünde isabet oldu. Henüz ayrıntı yok, ama patlama oldu, çok sayıda ambulans var” dedi.Hava üssünde pilot eğitim merkezinin bulunduğunu söyleyen Lebedev, pilotların üs arazisindeki kışlalarda yaşadığını belirterek, “Bazı eğitim ve kışla binaları yıkık, ama hepsi değil” ifadesini kullandı.Rus ordusu daha önce 22 Mart ve 6 Nisan’da da söz konusu üsse füze saldırıları düzenlemişti.Lebedev’in verdiği bilgiye göre, Starokonstantinov hava üssü, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanıyor.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Danimarka'nın ilk altı F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu. Ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurdu.Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştıRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pentagon-ab-ukraynaya-yeterli-miktarda-f-16-savas-ucagi-tedarik-edecek-1082652644.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, nato, rusya, rus ordusu, danimarka, hollanda, abd
ukrayna, ukrayna ordusu, f-16, nato, rusya, rus ordusu, danimarka, hollanda, abd
Rus ordusu, Ukrayna’nın F-16’ları yerleştirmeyi planladığı hava üssünü vurmaya devam ediyor
Rus ordusunun, Ukrayna’nın Hmelnitskiy bölgesinde, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanan Starokonstantinov hava üssüne yeni saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Starokonstantinov’da sabah saat üç sularında bir kez daha hava üssünde isabet oldu. Henüz ayrıntı yok, ama patlama oldu, çok sayıda ambulans var” dedi.
Hava üssünde pilot eğitim merkezinin bulunduğunu söyleyen Lebedev, pilotların üs arazisindeki kışlalarda yaşadığını belirterek, “Bazı eğitim ve kışla binaları yıkık, ama hepsi değil” ifadesini kullandı.
Rus ordusu daha önce 22 Mart ve 6 Nisan’da da söz konusu üsse füze saldırıları düzenlemişti.
Lebedev’in verdiği bilgiye göre, Starokonstantinov hava üssü, NATO’ya ait F-16 savaş uçaklarını kabul etmeye hazırlanıyor.
Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecek
ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.
Danimarka'nın ilk altı F-16'yı yılbaşına kadar Kiev'e teslim etmesi bekleniyordu. Ancak Danimarka Savunma Bakanlığı, uçakların Kiev'e transferinde bir gecikme olduğunu ve teslimatın 2024 yılının ikinci çeyreğine ertelendiğini duyurdu.
Savunma Bakanı Poulsen, gecikmenin nedenini Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin daha uzun sürmesi olarak açıklamıştı.
Putin, F-16'ların hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini vurgulamıştı
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.