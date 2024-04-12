Ukrayna, Belgorod kentindeki idari binayı vurdu
14:03 12.04.2024 (güncellendi: 14:12 12.04.2024)
© Sputnik / Антон ВергунBelgorod
© Sputnik / Антон Вергун
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun fırlattığı bir İHA'nın Belgorod'daki idari binaya isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.
Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un verdiği bilgiye göre Ukrayna tarafından fırlatılan bir İHA, Belgorod kentindeki idari binayı vurdu.
Gladkov, 2 kişinin yaralandığı saldırı sonucu idari binada oluşan hasarın fotoğraflarını paylaştı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un verdiği bilgiye göre Ukrayna tarafından fırlatılan bir İHA, Belgorod kentindeki idari binayı vurdu.
Gladkov, 2 kişinin yaralandığı saldırı sonucu idari binada oluşan hasarın fotoğraflarını paylaştı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.