https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukrayna-belgorod-kentindeki-idari-binayi-vurdu-1082702669.html

Ukrayna, Belgorod kentindeki idari binayı vurdu

Ukrayna, Belgorod kentindeki idari binayı vurdu

Sputnik Türkiye

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun fırlattığı bir İHA'nın Belgorod'daki idari binaya isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T14:03+0300

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2024-04-12T14:12+0300

ukrayna krizi

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belgorod

vyaçeslav gladkov

belgorod

ukrayna

ukrayna ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesisleri vurmak için çabalarını sürdürüyor.Belgorod Bölge Valisi Gladkov'un verdiği bilgiye göre Ukrayna tarafından fırlatılan bir İHA, Belgorod kentindeki idari binayı vurdu.Gladkov, 2 kişinin yaralandığı saldırı sonucu idari binada oluşan hasarın fotoğraflarını paylaştı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

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rusya, belgorod, vyaçeslav gladkov, belgorod, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha)