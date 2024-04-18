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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/ukrayna-ordusu-zaporojye-ngsye-yeniden-saldirdi-1082900813.html
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS’ye yeniden saldırdı
Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS’ye yeniden saldırdı
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) tüm uyarılarına rağmen Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, santralin... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T13:05+0300
2024-04-18T13:05+0300
ukrayna krizi
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşuna (Rosatom) bağlı Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun drone yardımıyla eğitim merkezine yeni saldırı düzenlediğini bildirirken, insansız hava aracının binanın çatısı üzerinde etkisiz hale getirildiğini ekledi.Saldırıda herhangi bir kayıp ya da hasarın meydana gelmediği kaydedildi.Ukrayna ordusu, 9 Nisan'da insansız hava aracı yardımıyla dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörüne ev sahipliği yapan santralin eğitim merkezini hedef almıştı.Bu saldırıda da kimse yaralanmazken, açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırı için kullandığı İHA, dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu eğitim binasının çatısına düştü” ifadesi kullanıldı.Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları kınamıştıUluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik saldırıların tesisin güvenlik ilkelerinden birini ihlal ettiğini belirtmişti.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada Zaporojye NGS’ye yapılan son saldırıların, kendisinin tesis ile ilgili oluşturduğu 5 güvenlik ilkesinden birini defalarca ihlal ettiğini söyledi.Grossi, özellikle de reaktörler, kullanılmış yakıt depolama tesisleri, diğer kritik altyapı veya personel olmak üzere tesisten veya tesise yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rusyadan-zaporojye-nukleer-guc-santrali-uyarisi-ukraynalilar-saldirilari-koordine-edebilir-1082866497.html
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rusya, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer güç santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), drone, saldırı
rusya, zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer güç santrali, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), drone, saldırı

Ukrayna ordusu, Zaporojye NGS’ye yeniden saldırdı

13:05 18.04.2024
© Sputnik / Павел ЛисицынZaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS)
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) tüm uyarılarına rağmen Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) saldırılarını sürdüren Ukrayna ordusu, santralin eğitim merkezine insansız hava aracıyla yeniden saldırdı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşuna (Rosatom) bağlı Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) basın servisi, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun drone yardımıyla eğitim merkezine yeni saldırı düzenlediğini bildirirken, insansız hava aracının binanın çatısı üzerinde etkisiz hale getirildiğini ekledi.
Saldırıda herhangi bir kayıp ya da hasarın meydana gelmediği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, 9 Nisan'da insansız hava aracı yardımıyla dünyanın tek tam ölçekli reaktör simülatörüne ev sahipliği yapan santralin eğitim merkezini hedef almıştı.
Bu saldırıda da kimse yaralanmazken, açıklamada, “Ukrayna ordusunun saldırı için kullandığı İHA, dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu eğitim binasının çatısına düştü” ifadesi kullanıldı.

Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları kınamıştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik saldırıların tesisin güvenlik ilkelerinden birini ihlal ettiğini belirtmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada Zaporojye NGS’ye yapılan son saldırıların, kendisinin tesis ile ilgili oluşturduğu 5 güvenlik ilkesinden birini defalarca ihlal ettiğini söyledi.
Grossi, özellikle de reaktörler, kullanılmış yakıt depolama tesisleri, diğer kritik altyapı veya personel olmak üzere tesisten veya tesise yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu hatırlattı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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Rusya'dan 'Zaporojye Nükleer Güç Santrali' uyarısı: Ukraynalılar saldırıları koordine edebilir
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