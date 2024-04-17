Rusya'dan 'Zaporojye Nükleer Güç Santrali' uyarısı: Ukraynalılar saldırıları koordine edebilir
15:15 17.04.2024 (güncellendi: 15:21 17.04.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nin önde gelen yetkililerinden Rogov, Ukraynalı temsilcilerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde yapacakları bir şey olmadığını belirterek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) önerisine karşı çıktı.
UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin Rus kontrolündeki Zaporojye NGS'nin teknik durumunun değerlendirilmesi için Moskova ve Kiev'e öneri sunmasına Rusya'dan tepki geldi.
Zaporojye Bölgesi'nde 'Rusya ile birlikteyiz' adlı toplumsal hareketin lideri ve Rusya Kamu Odası'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte Ukraynalı temsilcilerin Rus kontrolündeki santralde yapacakları hiçbir şey olmadığını ve Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırıları koordine edebileceğini belirtti.
Rogov, "Grossi yanlış yönde hareket ediyor. Ukraynalı nükleer teröristleri nükleer santrale getirmeye ve onları orada meşru kılmaya çalışıyor. Bizim böyle bir meşru kılma adımına ihtiyacımız yok" dedi.
Grossi Zaporojye NGS'nin güvenliğini gerçekten istiyorsa, o halde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bombardımanlara son verilmesi ve güvenliğin değerlendirilmesi için yeni kurallar, mutabakatlar ve genel komisyonlar ortaya atılmaması gerektiğinin altını çizen Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zaporojye Bölgesi'nde 'Rusya ile birlikteyiz' adlı toplumsal hareketin lideri ve Rusya Kamu Odası'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte Ukraynalı temsilcilerin Rus kontrolündeki santralde yapacakları hiçbir şey olmadığını ve Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırıları koordine edebileceğini belirtti.
Rogov, "Grossi yanlış yönde hareket ediyor. Ukraynalı nükleer teröristleri nükleer santrale getirmeye ve onları orada meşru kılmaya çalışıyor. Bizim böyle bir meşru kılma adımına ihtiyacımız yok" dedi.
Grossi Zaporojye NGS'nin güvenliğini gerçekten istiyorsa, o halde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bombardımanlara son verilmesi ve güvenliğin değerlendirilmesi için yeni kurallar, mutabakatlar ve genel komisyonlar ortaya atılmaması gerektiğinin altını çizen Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kiev, Zaporojye NGS'de neyi değerlendirecek? Nükleer santrali tam olarak nasıl vuracaklarını mı? Güvenlik çevrimini bir noktada ne ölçüde yok edebileceklerini mi? Zelenskiy rejiminin herhangi bir temsilcisini nükleer santrale getirmek, sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer santrale yönelik saldırılarını koordine etmesine ve santrale ve çalışanlarına karşı yeni terör saldırıları gerçekleştirmesine gebedir."
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.
Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.
Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.