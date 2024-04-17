https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/rusyadan-zaporojye-nukleer-guc-santrali-uyarisi-ukraynalilar-saldirilari-koordine-edebilir-1082866497.html

Rusya'dan 'Zaporojye Nükleer Güç Santrali' uyarısı: Ukraynalılar saldırıları koordine edebilir

Rusya'dan 'Zaporojye Nükleer Güç Santrali' uyarısı: Ukraynalılar saldırıları koordine edebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nin önde gelen yetkililerinden Rogov, Ukraynalı temsilcilerin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde yapacakları bir... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T15:15+0300

2024-04-17T15:15+0300

2024-04-17T15:21+0300

yaşam

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

zaporizhzhya nükleer santrali

rusya

nükleer

güvenlik

uaea

atom enerjisi

donbass

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/07/1080513052_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_691be6ceb0e57a55d393982f5204dcc0.jpg

UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi'nin Rus kontrolündeki Zaporojye NGS'nin teknik durumunun değerlendirilmesi için Moskova ve Kiev'e öneri sunmasına Rusya'dan tepki geldi.Zaporojye Bölgesi'nde 'Rusya ile birlikteyiz' adlı toplumsal hareketin lideri ve Rusya Kamu Odası'na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik'e verdiği demeçte Ukraynalı temsilcilerin Rus kontrolündeki santralde yapacakları hiçbir şey olmadığını ve Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırıları koordine edebileceğini belirtti.Rogov, "Grossi yanlış yönde hareket ediyor. Ukraynalı nükleer teröristleri nükleer santrale getirmeye ve onları orada meşru kılmaya çalışıyor. Bizim böyle bir meşru kılma adımına ihtiyacımız yok" dedi.Grossi Zaporojye NGS'nin güvenliğini gerçekten istiyorsa, o halde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bombardımanlara son verilmesi ve güvenliğin değerlendirilmesi için yeni kurallar, mutabakatlar ve genel komisyonlar ortaya atılmaması gerektiğinin altını çizen Rogov, sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rogov-zelenskiy-uaeanin-zaporojye-ngsye-iliskin-guvenlik-ilkelerini-umursamiyor-1082809728.html

zaporojye

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, zaporizhzhya nükleer santrali, rusya, nükleer, güvenlik, uaea, atom enerjisi, donbass