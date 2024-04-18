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TÜİK'ten dikkat çeken sonuç: 'Mart ayı konut satış rakamları belli oldu'
TÜİK'ten dikkat çeken sonuç: 'Mart ayı konut satış rakamları belli oldu'
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu tarafındaın açıklanana raporda, Türkiye genelinde konut satışı sayısı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 azalarak 105 bin... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:38+0300
2024-04-18T10:39+0300
türkiye
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türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.1 azalışla 105 bin 394'e geriledi. Ocak-Mart döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 alarak 279 bin 604'e düştü.Konut satışlarında Mart'ta İstanbul 19 bin 40 konut ve yüzde 18.1 ile en yüksek paya sahip oldu.Bu kenti 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 6 bin 413 satış ve yüzde 6.1 payla İzmir takip etti.Konut satışının en az olduğu iller ise 23 ile Ardahan, 42 ile Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.'Yabancılara Mart ayında bin 778 konut satışı' Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.9 azalarak bin 778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.Buna göre, Mart'ta yabancılara 1778 konut satıldı. Yabancılara konut satışı, Martta yıllık bazda yüzde 47.9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 olarak belirlendi.Yabancılara konut satışı Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 5 bin 685 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Martta Rusya vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 182 konutla İran, 129 konutla Ukrayna ve 82 konutla Irak vatandaşları izledi.
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türkiye istatistik kurumu, tüik açıkladı, türkiye konut satışı, en çok hangi ülke konut alıyor, tüik'ten açıklama
türkiye istatistik kurumu, tüik açıkladı, türkiye konut satışı, en çok hangi ülke konut alıyor, tüik'ten açıklama

TÜİK'ten dikkat çeken sonuç: 'Mart ayı konut satış rakamları belli oldu'

10:38 18.04.2024 (güncellendi: 10:39 18.04.2024)
© Sputnik / Elif Sudagezerİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Elif Sudagezer
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafındaın açıklanana raporda, Türkiye genelinde konut satışı sayısı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 azalarak 105 bin 394 olduğu belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.1 azalışla 105 bin 394'e geriledi. Ocak-Mart döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 alarak 279 bin 604'e düştü.
Konut satışlarında Mart'ta İstanbul 19 bin 40 konut ve yüzde 18.1 ile en yüksek paya sahip oldu.
Bu kenti 9 bin 523 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 6 bin 413 satış ve yüzde 6.1 payla İzmir takip etti.
Konut satışının en az olduğu iller ise 23 ile Ardahan, 42 ile Bayburt ve 55 konutla Hakkari oldu.

'Yabancılara Mart ayında bin 778 konut satışı'

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.9 azalarak bin 778 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 oldu.
Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 652 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 618 konut satışı ile Antalya ve 151 konut satışı ile Mersin izledi.
Buna göre, Mart'ta yabancılara 1778 konut satıldı. Yabancılara konut satışı, Martta yıllık bazda yüzde 47.9 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.7 olarak belirlendi.
Yabancılara konut satışı Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azalarak 5 bin 685 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Martta Rusya vatandaşları Türkiye'den 411 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 182 konutla İran, 129 konutla Ukrayna ve 82 konutla Irak vatandaşları izledi.
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