https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tbmm-genel-kurulu-toplanamadi-bir-sonraki-oturum-23-nisanda--1082910410.html
TBMM Genel Kurulu toplanamadı: Bir sonraki oturum 23 Nisan'da
TBMM Genel Kurulu toplanamadı: Bir sonraki oturum 23 Nisan'da
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşimi 23 Nisan Salı günü saat... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:21+0300
2024-04-18T16:21+0300
2024-04-18T16:21+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
oturum
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında, katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.Bunun üzerine Önder, birleşimi, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/yeni-anayasa-icin-temaslar-baslayacak----1082876742.html
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tbmm neden toplanamadı, tbmm genel kurulu, tbmm
tbmm neden toplanamadı, tbmm genel kurulu, tbmm
TBMM Genel Kurulu toplanamadı: Bir sonraki oturum 23 Nisan'da
TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşimi 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında, katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.
Bunun üzerine Önder, birleşimi, TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle 23 Nisan Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.