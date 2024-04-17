https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/yeni-anayasa-icin-temaslar-baslayacak----1082876742.html

Yeni Anayasa için temaslar başlayacak

Yeni Anayasa için temaslar başlayacak

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile yemekte bir araya geldi. Bayramlaşma kapsamında gerçekleşen yemekte yeni anayasa ve içtüzük... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T17:41+0300

2024-04-17T17:41+0300

2024-04-17T18:41+0300

tbmm

türkiye

anayasa

numan kurtulmuş

siyasi parti

ziyaret

meclis

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Yerel seçimlerin geride bırakılmasında sonra Türkiye’nin yeni gündemi anayasa çalışmaları olacak. Yeni anayasa ve içtüzük çalışmalarının TBMM’nin önümüzdeki günlerdeki gündem başlığı olması bekleniyor. Yeni anayasa çalışmalarına yönelik ilk değerlendirmeler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşen başkanlık divanı yemeğinde gündeme geldi. Yemeğe başkanvekillerinden; Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Celal Adan, Sırrı Süreyya Önder katılırken İYİ Parti’den Meclis İdari Amiri Yasin Öztürk yemekte yer aldı.Edinilen bilgiye göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasaya ve TBMM iç tüzüğüne ilişkin uzlaşı vurgusu yaparak konsensüs sağlanması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş’un Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin demokratik standardının yükseltilmesi önemli olduğuna vurgu yaparak bunun TBMM’nin 28’nci yasama döneminde gerçekleşmesini umut ettiği öğrenildi. Yemekte ayrıca Cemil Çiçek’in Meclis Başkanlığı döneminde yapılan anayasa çalışmaları da değerlendirildi. Meclis’te anayasa çalışmalarının yöntem ve şeklinin nasıl yapılacağı konusunda ise bir değerlendirme yapılmazken, yemeğe katılanlara mevcut Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmemesi görüşünün ağır bastığı ifade edildi. Yeni anayasa sürecinde siyasi partilerin yanı sıra üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin de çalışmaya katkı koyması görüşü de ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Anayasa konusunda bu ilk temasların ardından Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde de Meclis’te siyasi parti gruplarını ziyaret ederek yeni anayasa konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Bu görüşmeler sırasında yeni anayasa çalışmalarının yöntem ve esaslarının ele alınması öngörülüyor.

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tbmm, anayasa, numan kurtulmuş, siyasi parti, ziyaret, meclis