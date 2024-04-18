https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-dunya-abd-yuzunden-filistinlileri-israil-katliamindan-koruyamadi-1082923780.html

Rusya: Dünya ABD yüzünden Filistinlileri İsrail katliamından koruyamadı

Rusya: Dünya ABD yüzünden Filistinlileri İsrail katliamından koruyamadı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, ABD'nin tutumu nedeniyle uluslararası toplumun... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T23:02+0300

2024-04-18T23:02+0300

2024-04-18T23:02+0300

israil- filistin çatışması

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler (bm)

israil-filistin

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Uluslararası toplum aslında tek devletin tüm çabalarımızı engelleyen tutumu nedeniyle Filistinlileri İsrail katliamından korumayı başaramadı. Filistinlilerin insani acılarını dindirmeyi başaramadı. Şiddet sarmalını durdurmayı başaramadı. 1948'den bu yana Filistinlilerin tam devlet olmalarına yardımcı olmadığı gerçeğinden bahsetmiyorum bile” dedi.BMGK’nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki şiddetin durdurulmasına yönelik tüm seçenekleri gece gündüz tartıştığını belirten Nebenzya, “Toplamda delegasyonlar 10 farklı karar taslağı önerdi. Rusya’nın 16 Ekim'de sunduğu ateşkese ilişkin ilk karar taslağı Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya'nın karşı oyuyla reddedildi” diye konuştu.Daimi temsilci, Brezilya tarafından 18 Ekim'de sunulan bir sonraki taslağın ABD tarafından tek başına veto edildiğini anımsatarak, bu önerilerin o zaman desteklenmesi halinde, rehinelerin hayatları da dahil olmak üzere birçok hayatın kurtarılabileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/new-york-timestan-calisanlarina-gazzesansuru-1082868056.html

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Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin