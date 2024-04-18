https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-dunya-abd-yuzunden-filistinlileri-israil-katliamindan-koruyamadi-1082923780.html
Rusya: Dünya ABD yüzünden Filistinlileri İsrail katliamından koruyamadı
Rusya: Dünya ABD yüzünden Filistinlileri İsrail katliamından koruyamadı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, ABD'nin tutumu nedeniyle uluslararası toplumun... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T23:02+0300
2024-04-18T23:02+0300
2024-04-18T23:02+0300
israil- filistin çatışması
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler (bm)
israil-filistin
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Uluslararası toplum aslında tek devletin tüm çabalarımızı engelleyen tutumu nedeniyle Filistinlileri İsrail katliamından korumayı başaramadı. Filistinlilerin insani acılarını dindirmeyi başaramadı. Şiddet sarmalını durdurmayı başaramadı. 1948'den bu yana Filistinlilerin tam devlet olmalarına yardımcı olmadığı gerçeğinden bahsetmiyorum bile” dedi.BMGK’nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki şiddetin durdurulmasına yönelik tüm seçenekleri gece gündüz tartıştığını belirten Nebenzya, “Toplamda delegasyonlar 10 farklı karar taslağı önerdi. Rusya’nın 16 Ekim'de sunduğu ateşkese ilişkin ilk karar taslağı Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya'nın karşı oyuyla reddedildi” diye konuştu.Daimi temsilci, Brezilya tarafından 18 Ekim'de sunulan bir sonraki taslağın ABD tarafından tek başına veto edildiğini anımsatarak, bu önerilerin o zaman desteklenmesi halinde, rehinelerin hayatları da dahil olmak üzere birçok hayatın kurtarılabileceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/new-york-timestan-calisanlarina-gazzesansuru-1082868056.html
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vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin
vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler (bm), israil-filistin
Rusya: Dünya ABD yüzünden Filistinlileri İsrail katliamından koruyamadı
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, ABD'nin tutumu nedeniyle uluslararası toplumun Filistinlileri İsrail katliamından koruyamadığını söyledi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, "Uluslararası toplum aslında tek devletin tüm çabalarımızı engelleyen tutumu nedeniyle Filistinlileri İsrail katliamından korumayı başaramadı. Filistinlilerin insani acılarını dindirmeyi başaramadı. Şiddet sarmalını durdurmayı başaramadı. 1948'den bu yana Filistinlilerin tam devlet olmalarına yardımcı olmadığı gerçeğinden bahsetmiyorum bile” dedi.
BMGK’nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki şiddetin durdurulmasına yönelik tüm seçenekleri gece gündüz tartıştığını belirten Nebenzya, “Toplamda delegasyonlar 10 farklı karar taslağı önerdi. Rusya’nın 16 Ekim'de sunduğu ateşkese ilişkin ilk karar taslağı Fransa, İngiltere, ABD ve Japonya'nın karşı oyuyla reddedildi” diye konuştu.
Daimi temsilci, Brezilya tarafından 18 Ekim'de sunulan bir sonraki taslağın ABD tarafından tek başına veto edildiğini anımsatarak, bu önerilerin o zaman desteklenmesi halinde, rehinelerin hayatları da dahil olmak üzere birçok hayatın kurtarılabileceğini kaydetti.