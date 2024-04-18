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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-bmgknin-ramazanda-ateskes-talebine-uymayan-israile-yaptirim-uygulanmali-1082886415.html
Rusya: BMGK’nin Ramazan’da ateşkes talebine uymayan İsrail'e yaptırım uygulanmalı
Rusya: BMGK’nin Ramazan’da ateşkes talebine uymayan İsrail'e yaptırım uygulanmalı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ramazan ayında ateşkes talebine uymayan İsrail'e karşı yaptırımlar... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T01:16+0300
2024-04-18T01:26+0300
rusya
israil- filistin çatışması
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
vitali nebenzya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin kutsal Ramazan ayı nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden Güvenlik Konseyi kararına uymaması nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması konusunu acilen değerlendirmeye alması gerektiğini belirtti.Nebenzya, “Bir kez daha hatırlatıyoruz: Güvenlik Konseyi'nin zorunlu kararlarına uyulmaması, bu kararı ihlal edenlere karşı yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Konseyin bu konuyu acilen ele alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.Rus diplomat, Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden BMGK’nin 2728 sayılı kararının yerine getirilmediğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-silahlari-kullandi-1082877435.html
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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vitali nebenzya, vasiliy nebenzya
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vitali nebenzya, vasiliy nebenzya

Rusya: BMGK’nin Ramazan’da ateşkes talebine uymayan İsrail'e yaptırım uygulanmalı

01:16 18.04.2024 (güncellendi: 01:26 18.04.2024)
© AP Photo / Mary AltafferRusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ramazan ayında ateşkes talebine uymayan İsrail'e karşı yaptırımlar konusunu acilen değerlendirmeye alma çağrısı yaptı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin kutsal Ramazan ayı nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden Güvenlik Konseyi kararına uymaması nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması konusunu acilen değerlendirmeye alması gerektiğini belirtti.
Nebenzya, “Bir kez daha hatırlatıyoruz: Güvenlik Konseyi'nin zorunlu kararlarına uyulmaması, bu kararı ihlal edenlere karşı yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Konseyin bu konuyu acilen ele alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Rus diplomat, Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden BMGK’nin 2728 sayılı kararının yerine getirilmediğini hatırlattı.
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi silahları kullandı? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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