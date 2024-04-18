https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-bmgknin-ramazanda-ateskes-talebine-uymayan-israile-yaptirim-uygulanmali-1082886415.html
Rusya: BMGK’nin Ramazan’da ateşkes talebine uymayan İsrail'e yaptırım uygulanmalı
Rusya: BMGK’nin Ramazan’da ateşkes talebine uymayan İsrail'e yaptırım uygulanmalı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ramazan ayında ateşkes talebine uymayan İsrail'e karşı yaptırımlar... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T01:16+0300
2024-04-18T01:16+0300
2024-04-18T01:26+0300
rusya
israil- filistin çatışması
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
vitali nebenzya
vasiliy nebenzya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin kutsal Ramazan ayı nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden Güvenlik Konseyi kararına uymaması nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması konusunu acilen değerlendirmeye alması gerektiğini belirtti.Nebenzya, “Bir kez daha hatırlatıyoruz: Güvenlik Konseyi'nin zorunlu kararlarına uyulmaması, bu kararı ihlal edenlere karşı yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Konseyin bu konuyu acilen ele alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.Rus diplomat, Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden BMGK’nin 2728 sayılı kararının yerine getirilmediğini hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-silahlari-kullandi-1082877435.html
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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vitali nebenzya, vasiliy nebenzya
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vitali nebenzya, vasiliy nebenzya
Rusya: BMGK’nin Ramazan’da ateşkes talebine uymayan İsrail'e yaptırım uygulanmalı
01:16 18.04.2024 (güncellendi: 01:26 18.04.2024)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), Ramazan ayında ateşkes talebine uymayan İsrail'e karşı yaptırımlar konusunu acilen değerlendirmeye alma çağrısı yaptı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin kutsal Ramazan ayı nedeniyle Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden Güvenlik Konseyi kararına uymaması nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması konusunu acilen değerlendirmeye alması gerektiğini belirtti.
Nebenzya, “Bir kez daha hatırlatıyoruz: Güvenlik Konseyi'nin zorunlu kararlarına uyulmaması, bu kararı ihlal edenlere karşı yaptırımların uygulanmasını gerektirir. Konseyin bu konuyu acilen ele alması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Rus diplomat, Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'nde ateşkes talep eden BMGK’nin 2728 sayılı kararının yerine getirilmediğini hatırlattı.