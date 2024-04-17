https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-silahlari-kullandi-1082877435.html
İran İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi silahları kullandı?
İran İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi silahları kullandı?
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafuzları Ordusu'nun İsrail'e düzenlediği saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahed-136 kamikaze İHA'larını kullandığı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T20:55+0300
2024-04-17T20:55+0300
2024-04-17T20:56+0300
multimedya
infografik
iran
israil
kamikaze insansız hava aracı (iha)
insansız hava aracı (iha)
füze
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Bu silahların teknik özellikleri Sputnik'in infografiğinde.
iran
israil
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infografik, iran, israil, kamikaze insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı (iha), füze, инфографика
infografik, iran, israil, kamikaze insansız hava aracı (iha), insansız hava aracı (iha), füze, инфографика
İran İsrail'e düzenlediği saldırıda hangi silahları kullandı?
20:55 17.04.2024 (güncellendi: 20:56 17.04.2024)
İran Devrim Muhafuzları Ordusu'nun İsrail'e düzenlediği saldırıda Emad balistik füzeleri, Paveh seyir füzeleri ile Şahed-136 kamikaze İHA'larını kullandığı açıklandı.
Bu silahların teknik özellikleri Sputnik'in infografiğinde.