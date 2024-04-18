https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-bmgk-filistinin-bmye-katilim-talebini-yerine-getirmekle-yukumlu-1082918264.html
Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü
Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin'in BM'ye kabul edilmesi yönünde oy verme çağrısında bulundu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T20:32+0300
2024-04-18T20:32+0300
2024-04-18T20:32+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vasiliy nebenzya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesini desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, "Tüm ahlaki zorunluluklar gereği burada ve şimdi yapabileceğimiz ve yapmamız gereken asgari şey, Filistin'in BM üyeleri saflarına katılma talebini karşılamaktır" dedi.Filistin’in bu yolda uzun ve sancılı bir yol kat ettiğini ve 2012 yılından bu yana BM'de ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne sahip olduğunu belirten Nebenzya, “Daimi üyeliği için atılması gereken sadece bir adım kaldı. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerini, Cezayir'in Arap grubu adına sunduğu ilgili karar taslağını destekleme yönünde oy kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Rus diplomat ayrıca, Filistin'in İsrail'le eşit statüsünün tanınmasının, Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/filistin-abdnin-bmgkda-uyelik-oylamasini-erteleme-talebini-reddetti-1082891527.html
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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin
rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin
Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin'in BM'ye kabul edilmesi yönünde oy verme çağrısında bulundu.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesini desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.
BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, "Tüm ahlaki zorunluluklar gereği burada ve şimdi yapabileceğimiz ve yapmamız gereken asgari şey, Filistin'in BM üyeleri saflarına katılma talebini karşılamaktır" dedi.
Filistin’in bu yolda uzun ve sancılı bir yol kat ettiğini ve 2012 yılından bu yana BM'de ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne sahip olduğunu belirten Nebenzya, “Daimi üyeliği için atılması gereken sadece bir adım kaldı. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerini, Cezayir'in Arap grubu adına sunduğu ilgili karar taslağını destekleme yönünde oy kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Rus diplomat ayrıca, Filistin'in İsrail'le eşit statüsünün tanınmasının, Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunacağını vurguladı.