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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-bmgk-filistinin-bmye-katilim-talebini-yerine-getirmekle-yukumlu-1082918264.html
Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü
Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin'in BM'ye kabul edilmesi yönünde oy verme çağrısında bulundu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T20:32+0300
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israil- filistin çatışması
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vasiliy nebenzya
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesini desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, "Tüm ahlaki zorunluluklar gereği burada ve şimdi yapabileceğimiz ve yapmamız gereken asgari şey, Filistin'in BM üyeleri saflarına katılma talebini karşılamaktır" dedi.Filistin’in bu yolda uzun ve sancılı bir yol kat ettiğini ve 2012 yılından bu yana BM'de ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne sahip olduğunu belirten Nebenzya, “Daimi üyeliği için atılması gereken sadece bir adım kaldı. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerini, Cezayir'in Arap grubu adına sunduğu ilgili karar taslağını destekleme yönünde oy kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Rus diplomat ayrıca, Filistin'in İsrail'le eşit statüsünün tanınmasının, Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/filistin-abdnin-bmgkda-uyelik-oylamasini-erteleme-talebini-reddetti-1082891527.html
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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin

Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü

20:32 18.04.2024
© Sputnik / Нэнси Сисель / Multimedya arşivine gidinRusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Sputnik / Нэнси Сисель
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin'in BM'ye kabul edilmesi yönünde oy verme çağrısında bulundu.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesini desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.
BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, "Tüm ahlaki zorunluluklar gereği burada ve şimdi yapabileceğimiz ve yapmamız gereken asgari şey, Filistin'in BM üyeleri saflarına katılma talebini karşılamaktır" dedi.
Filistin’in bu yolda uzun ve sancılı bir yol kat ettiğini ve 2012 yılından bu yana BM'de ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne sahip olduğunu belirten Nebenzya, “Daimi üyeliği için atılması gereken sadece bir adım kaldı. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerini, Cezayir'in Arap grubu adına sunduğu ilgili karar taslağını destekleme yönünde oy kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Rus diplomat ayrıca, Filistin'in İsrail'le eşit statüsünün tanınmasının, Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunacağını vurguladı.
Antony Blinken, Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
‘Filistin, ABD’nin BMGK’da üyelik oylamasını erteleme talebini reddetti’
09:34
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