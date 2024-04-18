https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rusya-bmgk-filistinin-bmye-katilim-talebini-yerine-getirmekle-yukumlu-1082918264.html

Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü

Rusya: BMGK, Filistin'in BM'ye katılım talebini yerine getirmekle yükümlü

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Filistin'in BM'ye kabul edilmesi yönünde oy verme çağrısında bulundu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T20:32+0300

2024-04-18T20:32+0300

2024-04-18T20:32+0300

israil- filistin çatışması

rusya

vasiliy nebenzya

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

israil

israil-filistin

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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BMGK’nin Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesini desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.BMGK toplantısında konuşan Nebenzya, "Tüm ahlaki zorunluluklar gereği burada ve şimdi yapabileceğimiz ve yapmamız gereken asgari şey, Filistin'in BM üyeleri saflarına katılma talebini karşılamaktır" dedi.Filistin’in bu yolda uzun ve sancılı bir yol kat ettiğini ve 2012 yılından bu yana BM'de ‘üye olmayan gözlemci devlet’ statüsüne sahip olduğunu belirten Nebenzya, “Daimi üyeliği için atılması gereken sadece bir adım kaldı. Güvenlik Konseyi'nin tüm üyelerini, Cezayir'in Arap grubu adına sunduğu ilgili karar taslağını destekleme yönünde oy kullanmaya çağırıyoruz" diye konuştu.Rus diplomat ayrıca, Filistin'in İsrail'le eşit statüsünün tanınmasının, Filistin-İsrail çatışmasının uzun vadeli çözümüne katkıda bulunacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/filistin-abdnin-bmgkda-uyelik-oylamasini-erteleme-talebini-reddetti-1082891527.html

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rusya, vasiliy nebenzya, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin