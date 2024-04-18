https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rus-uzman-katilim-muzakereleri-abnin-turkiye-uzerindeki-nufuzunun-bir-aracidir-1082922799.html

Rus uzman: Katılım müzakereleri AB'nin Türkiye üzerindeki nüfuzunun bir aracıdır

Rus uzman: Katılım müzakereleri AB'nin Türkiye üzerindeki nüfuzunun bir aracıdır

Sputnik Türkiye

Rus siyaset bilimci Tatyana Romanova, Türkiye'nin AB'ye katılımıyla ilgili tüm müzakere sürecinin Türkiye'nin şu anda izlediği politikadan vazgeçmesi ve Güney... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T21:41+0300

2024-04-18T21:41+0300

2024-04-18T21:42+0300

ab

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katılım

müzakere

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Avrupa Birliği'nin (AB) iki gün süren Brüksel'deki zirvesinin sonuç bildirgesinde, AB ile Türkiye arasındaki işbirliğini geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve ilerlemesine büyük önem verdiği kaydedildi.Brüksel'in Kıbrıs meselesindeki tutumunu Sputnik’e değerlendiren St. Petersburg Devlet Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tatyana Romanova, AB’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan yetkililerinin izlemeye çalıştığı tutumu kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, şunları ifade etti:Romanova, Türkiye ile AB arasındaki müzakere sürecinin pek çok noktada tıkanmasının Güney Kıbrıs'ın uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını belirterek, "Aslında Türkiye'nin AB'ye katılımıyla ilgili tüm müzakere süreci, Türkiye'nin şu anda izlediği politikadan vazgeçmesi ve Güney Kıbrıs'ın tüm ada üzerindeki gücünü tanıması talebine dayanıyor" dedi.AB'nin Türkiye ile diyaloğa hazır olmadığını belirten uzman, “AB'nin adanın birleşmesi şartlarında uzlaşabileceğini varsaymak uzak bir ihtimal. Rum toplumuna hangi haklar verilecek, Türk toplumuna hangi haklar verilecek? Ancak burada bir yandan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, diğer yandan Türkiye pozisyonlarını uyumlaştıramıyor, müzakere süreci ilerlemiyor. AB'nin mevcut üyeleri olan Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında olduğu açık” değerlendirmesinde bulundu.Brüksel'de hiç kimsenin Türkiye'nin yakın zamanda AB’ye gireceğine inanmadığına vurgu yapan Romanova, “Kimse Ankara'nın yarın, sonraki gün veya yakın gelecekte AB üyesi olmasını beklemiyor. AB'nin şu anda Türkiye'yi kendi saflarına dahil etme konusunu ciddi olarak düşünmediği anlaşılmalı” diye konuştu.Türkiye'nin AB'ye katılımıyla ilgili söylemin bazı nedenlerden dolayı devam edeceğini belirten Rus siyaset bilimci, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/cumhurbaskani-erdogan-israilin-gazzedeki-vahseti-gizleme-tesebbuslerine-firsat-verilmemeli-1082919753.html

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