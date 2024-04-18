https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/cumhurbaskani-erdogan-israilin-gazzedeki-vahseti-gizleme-tesebbuslerine-firsat-verilmemeli-1082919753.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki vahşeti gizleme teşebbüslerine fırsat verilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki vahşeti gizleme teşebbüslerine fırsat verilmemeli

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir" dedi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T20:50+0300

2024-04-18T20:50+0300

2024-04-18T20:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

tanzanya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi.Konuşmasında, Hassan'ı Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, Tanzanya'da 14 Nisan'da meydana gelen sel ve heyelan felaketiyle, Arusha'da yaşanan trafik kazasında 8 ilkokul öğrencisinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Tanzanya'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, 2017 yılında ziyaret ettiği Tanzanya'nın Türkiye'nin Doğu Afrika'daki en önemli ortaklarından biri olduğunu vurguladı.'Ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz'İlişkilerin karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkesi çerçevesinde her geçen gün daha da geliştiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk firmalarının Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 projeyi başarıyla üstlendiğini belirtti.Tanzanya'nın Türk müteahhitlerince üstlenilen toplam proje bakımından Afrika'da üçüncü, Sahraaltı Afrika'da ise birinci ülke konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Firmalarımız Tanzanya'da demiryolu inşaatı ve modernizasyonu, tersane ve gemi inşaatı, yol yapımı gibi alanlarda önemli yatırımlara imza atmıştır. Ülkeyi baştan başa saracak standart aralıklı demiryolu projesinin büyük bir kısmının bir Türk şirketi tarafından inşa ediliyor olması bizler için bir iftihar vesilesidir" diye konuştu.İstişarelerinde terörle mücadele konusunu da ele aldıklarına ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:'Vahşet karşısında atılabilecek adımları ele aldık'Afrika kıtasının gönlünde müstesna bir yerinin olduğunu belirten Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı.Türkiye'nin, Afrika açılımının kıta ülkeleri tarafından muhabbetle karşılandığını görmenin kendilerini sevindirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:'Kalıcı ateşkes sağlanmalı'Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir an önce acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması, sonrasında ise iki devletli çözümün hayata geçirilmesine dönük adımların hemen atılması gerektiğinin altını çizerek, "Bu hafta Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi de tek ses olarak İsrail'e 'dur' demeleri gerekiyor. İsrail'in gündemi çarpıtma, Gazze'deki vahşeti gizleme, gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir" dedi.Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'a ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, bugünkü görüşmelerin ve imzalanan 6 anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.Erdoğan, başta Tanzanya olmak üzere kardeş Afrika'ya selamlarını gönderdiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/cumhurbaskani-erdogan-anayasa-mahkemesi-baskani-zuhtu-arslan-ile-gorustu-1082913208.html

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