https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/oyuncu-caglar-ertugrul-ilkokul-hocalarim-beni-hep-doverdi-ben-de-okulu-komple-alip-yiktirdim--1082905502.html

Oyuncu Çağlar Ertuğrul: İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım

Oyuncu Çağlar Ertuğrul: İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım

Sputnik Türkiye

Sinema oyuncusu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından moloz yığının yer aldığı okulunu paylaşarak ''İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T15:27+0300

2024-04-18T15:27+0300

2024-04-18T15:27+0300

yaşam

çağlar ertuğrul

oyuncu

izmir

okul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/05/1051467571_0:9:1000:572_1920x0_80_0_0_77ed9036d95d7faf36728f935f9cb2f3.jpg

Dizi ve film oyuncusu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından ilkokul yıllarında okuduğu okulu paylaşarak ''İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bişey de yaptırmayacağım molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde'' sözlerine yer verdi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Salih İşgören İlkokulu'nun yıkılmış olduğu görüntüleri mizahi amaçla paylaşan oyuncu fotoğrafın altına yaptığı yorumla sosyal medyada yankı buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/kovalamacaya-dahil-olan-unlu-oyuncu-otomobil-hirsizini-yakalayip-polise-teslim-etti-1082727285.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çağlar ertuğrul, oyuncu, izmir, okul