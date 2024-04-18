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Oyuncu Çağlar Ertuğrul: İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım
Oyuncu Çağlar Ertuğrul: İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım
Sputnik Türkiye
Sinema oyuncusu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından moloz yığının yer aldığı okulunu paylaşarak ''İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Dizi ve film oyuncusu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından ilkokul yıllarında okuduğu okulu paylaşarak ''İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bişey de yaptırmayacağım molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde'' sözlerine yer verdi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Salih İşgören İlkokulu'nun yıkılmış olduğu görüntüleri mizahi amaçla paylaşan oyuncu fotoğrafın altına yaptığı yorumla sosyal medyada yankı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/kovalamacaya-dahil-olan-unlu-oyuncu-otomobil-hirsizini-yakalayip-polise-teslim-etti-1082727285.html
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Oyuncu Çağlar Ertuğrul: İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım

15:27 18.04.2024
© Fotoğraf : Twitter Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Sinema oyuncusu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından moloz yığının yer aldığı okulunu paylaşarak ''İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptırmayacağım molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde'' notunu düştü.
Dizi ve film oyuncusu Çağlar Ertuğrul sosyal medya hesabından ilkokul yıllarında okuduğu okulu paylaşarak ''İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bişey de yaptırmayacağım molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde'' sözlerine yer verdi.
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Salih İşgören İlkokulu'nun yıkılmış olduğu görüntüleri mizahi amaçla paylaşan oyuncu fotoğrafın altına yaptığı yorumla sosyal medyada yankı buldu.
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