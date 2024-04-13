'Rambo Berk' olarak bilinen ünlü oyuncu otomobil hırsızını yakaladı
13:29 13.04.2024 (güncellendi: 14:16 13.04.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW181708Rambo Berk olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW181708
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'Rambo Berk' olarak bilinen ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz Şişli'de Rus kadın turistin kiraladığı aracı çalmaya çalışan hırsızı yakalayarak polise teslim etti. Hırsızın kadına bıçakla saldırmak üzere olduğu anlara müdahale eden Ferhat Yılmaz çevredekilerin yardımıyla şahsı araçtan indirerek polisin gelmesini bekledi.
Şişli Duatepe Mahallesi’nde Rus uyruklu bir kadın kiralık olan elektrikli aracı kontak anahtarı içerisinde bırakarak, uygulama üzerinden kilitledi. Ancak o esnada kadını takip eden bir şahıs, aracın kapılarının kilitlenmediğimi fark ederek içeri girdi. Aracı çalıştıran şahıs uzaklaşmaya başladı. Aracın gittiğini gören kadın ise durumu eşine bildirdi. Eşiyle birlikte motosiklete binen kadın, hırsızı kovalamaya başladı.
Hırsızı sokak sokak kovaladıkları esnada bir otomobil sürücüsünden de yardım isteyen kadın, bir sokağın girişinde şahsı önünü kesip durdurdu.
Motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak hırsız kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O sırada kafeteryada oturan Yılan Hikayesi dizisinde Rambo Berk karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak hırsıza müdahale etti.
Motosikletten inen kadın şahsın olduğu şoför kapısını açarak indirmeye çalıştı. Ancak hırsız kadına bıçak çekerek karşılık verdi. O sırada kafeteryada oturan Yılan Hikayesi dizisinde Rambo Berk karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ferhat Yılmaz, aracın yolcu kapısını açarak hırsıza müdahale etti.
Bir süre devam eden mücadele sonrasında şahıs çevredekilerin de yardımıyla araçtan aşağıya indirilerek etkisiz hale getirildi. Yüzüstü yere yatırılan şahsın boynunu bir kişi tutarken, elleri de kaçmasın diye de bağladı. Ardından da polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.
Hırsız yerde bekletildiği esnada “yakışıyor mu sana paşam” diyen Ferhat Yılmaz ardından hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Hırsız yerde bekletildiği esnada “yakışıyor mu sana paşam” diyen Ferhat Yılmaz ardından hırsızı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şahıs ise ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Yaşananlarsa ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.