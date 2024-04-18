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Otobüsü şoförü, tır şoförünün poşete doldurduğu 100 bin lirayı iade etti: 'Helal paraymış'
Otobüsü şoförü, tır şoförünün poşete doldurduğu 100 bin lirayı iade etti: 'Helal paraymış'
Sputnik Türkiye
Antalya’da tır şoförünün bindiği halk otobüsünün koltuğunda unuttuğu ve içinde 100 bin TL bulunan poşeti muhafaza altına alıp meslektaşına teslim eden halk... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
antalya
halk otobüsü
şoför
para
tır şöförü
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Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır şoförü içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu ancak inerken almayı unuttu. Bir süre sonra para dolusu poşeti unuttuğunu fark eden tır şoförü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi. Halk otobüsü şoförüne ulaşılması sonrası, tır şoforü parasına kavuştu. Tır şoförünün halk otobüsüne binişi, poşet dolu parayı koltukta unutması ve ardından otobüsten inmesi araç güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, halk otobüsüne binen Hakan Demirel, durağa yaklaştığında poşeti koltukta unutup ayağa kalkıyor ve otobüsün durmasıyla birlikte durakta araçtan iniyor. Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor. Durumun ihbar edilmesinin ardından da Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk’ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, “Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var” demesi de görüntülere yansıdı. Yaşananları anlatan Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk “Helal paraymış. Olmasa giderdi” yorumunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bayram-yolculuguna-cikacaklar-dikkat-zorunlu-lastigi-degisikligi-basladi-para-cezasi-var-1082486477.html
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antalya, halk otobüsü, şoför, para, tır şöförü
antalya, halk otobüsü, şoför, para, tır şöförü

Otobüsü şoförü, tır şoförünün poşete doldurduğu 100 bin lirayı iade etti: 'Helal paraymış'

16:17 18.04.2024 (güncellendi: 16:23 18.04.2024)
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Antalya’da tır şoförünün bindiği halk otobüsünün koltuğunda unuttuğu ve içinde 100 bin TL bulunan poşeti muhafaza altına alıp meslektaşına teslim eden halk otobüsü şoförü, “Helal paraymış, yoksa giderdi” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüne binen tır şoförü içinde 100 bin TL bulunan poşeti oturduğu koltuğa koydu ancak inerken almayı unuttu. Bir süre sonra para dolusu poşeti unuttuğunu fark eden tır şoförü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi. Halk otobüsü şoförüne ulaşılması sonrası, tır şoforü parasına kavuştu.
Tır şoförünün halk otobüsüne binişi, poşet dolu parayı koltukta unutması ve ardından otobüsten inmesi araç güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde, halk otobüsüne binen Hakan Demirel, durağa yaklaştığında poşeti koltukta unutup ayağa kalkıyor ve otobüsün durmasıyla birlikte durakta araçtan iniyor. Bir süre sonra ise Demirel'in oturduğu koltuğa başka bir yolcu oturuyor.
Durumun ihbar edilmesinin ardından da Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk’ün para dolu poşeti muhafaza altına aldıktan sonra kameralara gösterip, “Bakın hiç açmadım, görüyorsunuz. İçinde büyük ihtimal para var” demesi de görüntülere yansıdı.
Yaşananları anlatan Halk Otobüsü Şoförü Ali Türk “Helal paraymış. Olmasa giderdi” yorumunda bulundu.
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