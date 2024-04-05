Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat, zorunlu lastiği değişikliği başladı: Para cezası var

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Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Uzmanlar, kış lastiklerinin yazın kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Lastik değişim... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T08:54+0300
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Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona ermişti. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlamıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.Para cezası varAraçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.Yakıt tüketimini artırıyorKış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salınımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.Kış lastiği nedir?Kış lastiği, özellikle soğuk hava, kar, buz ve buzlanma gibi kış koşullarında daha iyi performans göstermek üzere tasarlanmış lastik türüdür. Kış lastikleri, daha yumuşak bir kauçuk karışımına sahip oldukları için düşük sıcaklıklarda esnekliklerini korurlar. Ayrıca, genellikle daha fazla kanalla donatılmıştır, bu da karlı veya buzlu yollarda daha iyi çekiş sağlar.Lastik değiştirmek ne kadar?Türkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüsündeki yaz lastiklerinin fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Otomobillerde 4 lastik değiştirme fiyatı, ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar, binek araçlar için 500 lirayı, SUV ve hafif ticari araçlar için 1000 lirayı buluyor.Mevsimsel değişikler nedeniyle çıkarılan araba lastiklerinin doğru koşullarda saklanması önem taşıyor.Lastik oteli nedir?Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlıkla bulunabilen ve lastiklerin 6 ay boyunca saklanabileceği lastik otellerinin fiyatları da 500 ila 1000 lira arasında değişiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/arac-alacaklara-nisan-ayi-icin-uyari-yaz-aylari-itibariyla-beklenen-seviyenin-ilk-emareleri--1082412172.html
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lastik değiştirmeme cezası, kış lastiği nedir, lastik fiyatları, lastik ömrü kaç bin km, lastik yakıt verimliliği, lastik yakıt tüketimi
lastik değiştirmeme cezası, kış lastiği nedir, lastik fiyatları, lastik ömrü kaç bin km, lastik yakıt verimliliği, lastik yakıt tüketimi

Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat, zorunlu lastiği değişikliği başladı: Para cezası var

08:54 05.04.2024 (güncellendi: 09:11 05.04.2024)
© AALastik
Lastik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
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Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Uzmanlar, kış lastiklerinin yazın kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Lastik değişim ücretleri ise 500 liradan başlayıp 1000 liraya kadar çıkıyor.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona ermişti. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlamıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Para cezası var

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Yakıt tüketimini artırıyor

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda optimum performans sergilemek için özel olarak üretilmesi dolayısıyla yaz mevsiminde kullanıldığında bu özelliğini kaybediyor.

Sıcak havalarda lastikler daha çok aşınacağı için erken aşınma, performans kaybı gibi sorunlara yol açıyor. Soğuk hava kullanıma göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkilerken yakıt tüketimini de artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, çevreye daha fazla karbon salınımına yol açıyor. Mevsiminde doğru lastik kullanarak çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

Kış lastiği nedir?

Kış lastiği, özellikle soğuk hava, kar, buz ve buzlanma gibi kış koşullarında daha iyi performans göstermek üzere tasarlanmış lastik türüdür. Kış lastikleri, daha yumuşak bir kauçuk karışımına sahip oldukları için düşük sıcaklıklarda esnekliklerini korurlar. Ayrıca, genellikle daha fazla kanalla donatılmıştır, bu da karlı veya buzlu yollarda daha iyi çekiş sağlar.

Lastik değiştirmek ne kadar?

Türkiye'de en çok kullanılan 205/55 R16 ölçüsündeki yaz lastiklerinin fiyatları bin 500 liradan başlıyor. Otomobillerde 4 lastik değiştirme fiyatı, ebatlarına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar, binek araçlar için 500 lirayı, SUV ve hafif ticari araçlar için 1000 lirayı buluyor.

Mevsimsel değişikler nedeniyle çıkarılan araba lastiklerinin doğru koşullarda saklanması önem taşıyor.

Lastik oteli nedir?

Türkiye'nin pek çok yerinde rahatlıkla bulunabilen ve lastiklerin 6 ay boyunca saklanabileceği lastik otellerinin fiyatları da 500 ila 1000 lira arasında değişiyor.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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