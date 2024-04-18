https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/mitten-dhkp-c-operasyonu-fehmi-oral-mese-yakalandi-1082891722.html
MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'
MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T09:39+0300
2024-04-18T09:39+0300
2024-04-18T10:04+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
emniyet müdürlüğü
terörle mücadele
istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü
istanbul terörle mücadele (tem) şube müdürlüğü
dhkp-c
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-yerlikaya-bolucu-teror-orgutune-yonelik--operasyonlarda-49-supheli-yakalandi-1082746125.html
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mit operasyon, terörle mücadele operasyon, dhkp-c'ye operasyon, fehmi oral meşe yakalandı
mit operasyon, terörle mücadele operasyon, dhkp-c'ye operasyon, fehmi oral meşe yakalandı
MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'
09:39 18.04.2024 (güncellendi: 10:04 18.04.2024)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.