https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/mitten-dhkp-c-operasyonu-fehmi-oral-mese-yakalandi-1082891722.html

MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'

MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'

Sputnik Türkiye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T09:39+0300

2024-04-18T09:39+0300

2024-04-18T10:04+0300

türkiye

mit

milli istihbarat teşkilatı

emniyet müdürlüğü

terörle mücadele

istanbul terörle mücadele şube müdürlüğü

istanbul terörle mücadele (tem) şube müdürlüğü

dhkp-c

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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