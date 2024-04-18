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MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'
MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/bakan-yerlikaya-bolucu-teror-orgutune-yonelik--operasyonlarda-49-supheli-yakalandi-1082746125.html
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mit operasyon, terörle mücadele operasyon, dhkp-c'ye operasyon, fehmi oral meşe yakalandı
mit operasyon, terörle mücadele operasyon, dhkp-c'ye operasyon, fehmi oral meşe yakalandı

MİT'ten DHKP-C operasyonu: 'Fehmi Oral Meşe yakalandı'

09:39 18.04.2024 (güncellendi: 10:04 18.04.2024)
© AA / AA Fehmi Oral Meşe
 Fehmi Oral Meşe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı.
Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanının katılımıyla; Başta 31 Mart’ta gerçekleşecek olan Mahalli Seçimlerin Güvenliği olmak üzere Terör ve İstihbarat konularını içeren Güvenlik Toplantısını gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2024
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
14 Nisan, 08:46
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