https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/altin-yatirimi-yapacaklara-onemli-uyari-yeni-rekor-gelir-mi-1082889230.html

Altın yatırımı yapacaklara önemli uyarı: Yeni rekor gelir mi?

Altın yatırımı yapacaklara önemli uyarı: Yeni rekor gelir mi?

Sputnik Türkiye

Gram altın fiyatları, ons altındaki güçlü seyirle yeni tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. İran-İsrail gerilimiyle güvenli alana kayan yatırımlar... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T07:52+0300

2024-04-18T07:52+0300

2024-04-18T07:52+0300

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Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Peki altında yeni zirveler görülecek mi? Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım merak edilen soruları cevapladı.İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Öğretim Üyesi Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, ülkeler arasında yaşanan gerilimler ve savaşların küresel piyasalarda ciddi bir paniğe yol açtığını söyledi. Yıldırım, özellikle yaşanan olayların stratejik konumu jeopolitik risklerin artmasına neden olabilecek bir bölgede ise bölgesel istikrar ve enerji tedarikinde kayda değer endişelere sebep olarak durumun ciddi noktalara ulaşabildiğini kaydetti. Milliyet'e konuşan Yıldırım, artan jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman olarak ifade edilen altına yönlendirdiğini vurguladı.'Kripto varlıklar panik havasından anlık olarak etkilendi'Doç. Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto varlık fiyatlarının, yaşanan panik havasından anlık olarak etkilendiği göze çarpıyor. Özellikle ilk sekiz kripto varlık değerlendirildiğinde Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP ve Dogecoin gibi kripto varlıklar ciddi kayıplar yaşarken, değeri Amerikan Doları'na sabit olan Tether sınırlı bir yükseliş içerisinde hareket etti” dedi.'İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesi durumunda altın fiyatlarında yeni zirveler olabilir'Yıldırım, İran ile İsrail arasındaki gerilimin başlamasından önce ons cinsinden altın fiyatları her geçen gün tarihi zirvelere imza atmakla birlikte uluslararası finans kuruluşların altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin devam edeceği izlenimi verdiğini dile getirdi. Yıldırım, İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesi, savaş olasılığının artması ya da savaşın söz konusu olmasının altın fiyatlarında yeni zirveler oluşturabileceğini belirtti.'Petrol fiyatlarında yeni sıçrayış olabilir'Yıldırım, “Özellikle savaş ihtimallerinin artması veya savaşın söz konusu olması durumu, bölgedeki petrol arzının güvenliği üzerinde tehdit oluşturabilir. Bu durum piyasalarda büyük bir endişe oluşturabilir. Petrol üretim veya taşımacılığının yapıldığı bölgeler üzerinde bir tehdit söz konusu olursa petrol fiyatlarında büyük bir sıçrayış görülebilir” sözlerini kullandı.

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