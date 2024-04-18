https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/lavrov-yarin-radyo-sputnike-roportaj-verecek-1082910866.html

Lavrov, yarın Radyo Sputnik'e röportaj verecek

Lavrov, yarın Radyo Sputnik'e röportaj verecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Radyo Sputnik'in de aralarında bulunduğu bazı radyo kanallarına röportaj vereceği açıklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T16:30+0300

2024-04-18T16:30+0300

2024-04-18T16:30+0300

yaşam

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

rusya

mariya zaharova

sputnik

dış politika

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı bilgiye göre Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarına önemli bir röportaj verecek.Zaharova, Lavrov'un röportajda Rus dış politikasındaki ve uluslararası gündemdeki güncel meselelerle ilgili soruları yanıtlayacağını bildirdi. Lavrov'un üç radyo kanalının genel yayın yönetmenleri tarafından yöneltilecek sorulara vereceği yanıtlar merakla bekleniyor.Yarın saat 11:00'de başlayacak röportaj, Sputnik Türkiye haber sitesinden de Türkçe simültane tercümeyle canlı olarak yayınlanacak.

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, mariya zaharova, sputnik, dış politika