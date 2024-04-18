https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/lavrov-yarin-radyo-sputnike-roportaj-verecek-1082910866.html
Lavrov, yarın Radyo Sputnik'e röportaj verecek
Lavrov, yarın Radyo Sputnik'e röportaj verecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Radyo Sputnik'in de aralarında bulunduğu bazı radyo kanallarına röportaj vereceği açıklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:30+0300
2024-04-18T16:30+0300
2024-04-18T16:30+0300
yaşam
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
rusya
mariya zaharova
sputnik
dış politika
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı bilgiye göre Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarına önemli bir röportaj verecek.Zaharova, Lavrov'un röportajda Rus dış politikasındaki ve uluslararası gündemdeki güncel meselelerle ilgili soruları yanıtlayacağını bildirdi. Lavrov'un üç radyo kanalının genel yayın yönetmenleri tarafından yöneltilecek sorulara vereceği yanıtlar merakla bekleniyor.Yarın saat 11:00'de başlayacak röportaj, Sputnik Türkiye haber sitesinden de Türkçe simültane tercümeyle canlı olarak yayınlanacak.
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, mariya zaharova, sputnik, dış politika
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, rusya, mariya zaharova, sputnik, dış politika
Lavrov, yarın Radyo Sputnik'e röportaj verecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Radyo Sputnik'in de aralarında bulunduğu bazı radyo kanallarına röportaj vereceği açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı bilgiye göre Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Sputnik, Komsomolskaya Pravda ve Govorit Moskva radyolarına önemli bir röportaj verecek.
Zaharova, Lavrov'un röportajda Rus dış politikasındaki ve uluslararası gündemdeki güncel meselelerle ilgili soruları yanıtlayacağını bildirdi.
Lavrov'un üç radyo kanalının genel yayın yönetmenleri tarafından yöneltilecek sorulara vereceği yanıtlar merakla bekleniyor.
Yarın saat 11:00'de başlayacak röportaj, Sputnik Türkiye haber sitesinden de Türkçe simültane tercümeyle canlı olarak yayınlanacak.