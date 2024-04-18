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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/abd-temsilciler-meclisi-kiev-yardimlarini-ayri-bir-tasarida-ele-alacak-1082894385.html
ABD Temsilciler Meclisi, Kiev yardımlarını ayrı tasarıda ele alacak
ABD Temsilciler Meclisi, Kiev yardımlarını ayrı tasarıda ele alacak
Sputnik Türkiye
Zelenskiy ve Biden'ın acil yardım taleplerine rağmen 60 milyar doları geçen askeri yardım paketini onaylamakta acele etmeyen ABD Temsilciler Meclisi... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T10:48+0300
2024-04-18T10:48+0300
ukrayna krizi
abd
abd temsilciler meclisi
joe biden
washington
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vladimir zelenskiy
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askeri yardım
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Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ın açıklamasına göre tasarının oylanması bu cumartesi günü yapılacak.Aynı zamanda, Cumhuriyetçi Parti'nin bir kısmının talebi üzerine, Ukrayna'ya yapılacak yardımın İsrail ve Tayvan’a verilecek yardım paketlerinden ayrı olarak değerlendirileceği vurgulanırken, destek miktarı ise değişmedi.Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı taslak, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak ABD cephaneliklerinin yenilenmesi için 23 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor.Buna ek olarak, ABD Başkanı'nın, Kiev'in Washington'dan aldığı ekonomik yardımı geri ödemesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.Tasarıya göre ABD Başkanı, 15 Kasım 2024 tarihinden önce olmamak kaydıyla Ukrayna'nın ekonomik yardım borçlarının yüzde 50'sine kadar olan kısmını silme hakkına sahip olacak.ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e yardıma ilişkin taslağı ise İran'ın tehditlerine karşı koymak da dahil olmak üzere 26 milyar doları içerirken, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklere yardıma ilişkin diğer tasarısı, Tayvan'a yardım da dahil olmak üzere Çin'i çevrelemek için 8.12 milyar dolar öngörüyor.Buna göre Kiev yardımlarının 60 milyar dolardan fazla olacağı bilinirken, bunun 23 milyar doları Pentagon'un cephaneliğini yenilemek için kullanılacak.Ukrayna'ya yardım tasarısı, kabulünden sonraki 45 gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Kiev'i desteklemek için bir strateji sunmasını gerektirirken, oylanacak tasarı ayrıca ABD Başkanı'na Kiev'e ATACMS füzeleri sağlama imkanı da tanıyacak.Temsilciler Meclisi, ayrıca, Biden yönetimine Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el koyma yetkisi verecek olan REPO Yasası’nı da değerlendirecek.The Hill gazetesi, iki Cumhuriyetçi meclis üyesine dayandırdığı haberinde, Meclis Başkanı Johnson'ın yardım konusunu Ukrayna, İsrail, Tayvan ve diğer ulusal güvenlik öncelikleriyle ilgili dört ayrı yasa tasarısıyla birlikte Temsilciler Meclisi'nden geçirmeyi planladığını belirtiyor.Aynı zamanda ulusal güvenlikle ilgili dördüncü tasarı TikTok'un yasaklanmasını, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmasına izin veren hükmü, krediyle askeri yardım, kiralama ve insani amaçlar için dönüştürülebilir kredilerle ilgili bir belgeyi içerecek.Gazete aynı zamanda mevcut planın ABD'nin güney sınırının güvenliğini sağlamaya yönelik herhangi bir hüküm içermediğini de belirtiyor.CNN'e göre Johnson, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cuma akşamı yasa tasarılarını ayrı ayrı oylamasını bekliyor.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, dört kongre lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde Temsilciler Meclisi'nin İsrail ve Ukrayna'ya yardıma ilişkin tasarıyı kabul etmesinin "'acil bir ihtiyaç’ olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html
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abd, abd temsilciler meclisi, joe biden, washington, beyaz saray, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna, askeri yardım, rusya
abd, abd temsilciler meclisi, joe biden, washington, beyaz saray, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna, askeri yardım, rusya

ABD Temsilciler Meclisi, Kiev yardımlarını ayrı tasarıda ele alacak

10:48 18.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Temsilciler Meclisi
ABD Temsilciler Meclisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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Zelenskiy ve Biden'ın acil yardım taleplerine rağmen 60 milyar doları geçen askeri yardım paketini onaylamakta acele etmeyen ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardım tasarısının şekli ve görüşüleceği tarih konusunda son kararını verdi.
Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ın açıklamasına göre tasarının oylanması bu cumartesi günü yapılacak.
Aynı zamanda, Cumhuriyetçi Parti'nin bir kısmının talebi üzerine, Ukrayna'ya yapılacak yardımın İsrail ve Tayvan’a verilecek yardım paketlerinden ayrı olarak değerlendirileceği vurgulanırken, destek miktarı ise değişmedi.
Temsilciler Meclisi'nin hazırladığı taslak, Ukrayna'daki çatışmayla bağlantılı olarak ABD cephaneliklerinin yenilenmesi için 23 milyar dolar dahil olmak üzere toplam 61 milyar dolar tahsis edilmesini öngörüyor.
Buna ek olarak, ABD Başkanı'nın, Kiev'in Washington'dan aldığı ekonomik yardımı geri ödemesi konusunda Ukrayna ile anlaşması gerekiyor.
Tasarıya göre ABD Başkanı, 15 Kasım 2024 tarihinden önce olmamak kaydıyla Ukrayna'nın ekonomik yardım borçlarının yüzde 50'sine kadar olan kısmını silme hakkına sahip olacak.
ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'e yardıma ilişkin taslağı ise İran'ın tehditlerine karşı koymak da dahil olmak üzere 26 milyar doları içerirken, Hint-Pasifik bölgesindeki müttefiklere yardıma ilişkin diğer tasarısı, Tayvan'a yardım da dahil olmak üzere Çin'i çevrelemek için 8.12 milyar dolar öngörüyor.
Buna göre Kiev yardımlarının 60 milyar dolardan fazla olacağı bilinirken, bunun 23 milyar doları Pentagon'un cephaneliğini yenilemek için kullanılacak.
Ukrayna'ya yardım tasarısı, kabulünden sonraki 45 gün içerisinde Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Kiev'i desteklemek için bir strateji sunmasını gerektirirken, oylanacak tasarı ayrıca ABD Başkanı'na Kiev'e ATACMS füzeleri sağlama imkanı da tanıyacak.
Temsilciler Meclisi, ayrıca, Biden yönetimine Rusya'nın dondurulmuş varlıklarına el koyma yetkisi verecek olan REPO Yasası’nı da değerlendirecek.
The Hill gazetesi, iki Cumhuriyetçi meclis üyesine dayandırdığı haberinde, Meclis Başkanı Johnson'ın yardım konusunu Ukrayna, İsrail, Tayvan ve diğer ulusal güvenlik öncelikleriyle ilgili dört ayrı yasa tasarısıyla birlikte Temsilciler Meclisi'nden geçirmeyi planladığını belirtiyor.
Aynı zamanda ulusal güvenlikle ilgili dördüncü tasarı TikTok'un yasaklanmasını, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanmasına izin veren hükmü, krediyle askeri yardım, kiralama ve insani amaçlar için dönüştürülebilir kredilerle ilgili bir belgeyi içerecek.
Gazete aynı zamanda mevcut planın ABD'nin güney sınırının güvenliğini sağlamaya yönelik herhangi bir hüküm içermediğini de belirtiyor.
CNN'e göre Johnson, ABD Temsilciler Meclisi'nin Cuma akşamı yasa tasarılarını ayrı ayrı oylamasını bekliyor.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, dört kongre lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde Temsilciler Meclisi'nin İsrail ve Ukrayna'ya yardıma ilişkin tasarıyı kabul etmesinin "'acil bir ihtiyaç’ olduğunu vurgulamıştı.
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden üzgün son yardım kızgın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD askeri yardımını krediyle almaya hazır olduğunu duyurdu
7 Nisan, 10:34
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