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Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar: Umman'da sel felaketlerinde ölü sayısı 19'a çıktı
Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar: Umman'da sel felaketlerinde ölü sayısı 19'a çıktı
Sputnik Türkiye
Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birkaç ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Umman'da meydana gelen sel felaketlerinde ölü sayısı 19'a çıkarken... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T00:45+0300
2024-04-18T01:15+0300
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Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkiledi.Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, sağanak hava dalgasının etkisini kaybettiği belirtildi.Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı hasarı giderme çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.Umman haber ajansı ONA'da yer alan haberde de sağanak nedeniyle emniyet güçlerinin 3 günden beri yardım çağrılarını aldığı aktarıldı.Yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığı ve 630 kişinin tahliye edildiği vurgulanan haberde, polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi.Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde ölü sayısının 19'e çıktığı belirtilen haberde, 4 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.Umman Tarım Bakanlığı, 14-17 Nisan tarihlerinde ülkede etkili olan yağışlarda sel felaketlerine karşı koruma amacıyla inşa edilen 49 barajın 179 milyon metreküp su tuttuğunu açıkladı. BAE'de olumsuz hava şartları uçuşları etkilediBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava dalgasının geçtiği belirtildi.Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı.Ulusal Meteoroloji Merkezinden daha önce yapılan açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadesi kullanılmıştı.Dubai'deki havalimanları, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti. Bahreyn'de hasar tespit çalışmaları sürüyorBahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde, ülkede etkili olan şiddetli yağışlardan sonra hasar tespit ve vatandaşların zararlarını karşılama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Bahreyn Meteoroloji Müdürü Halid Yasin de yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Nisan tarihlerinde ülkede gök gürültülü şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.Yemen'de meydana gelen sel felaketinde bir kişi öldüYemen resmi haber ajansı SABA'ya konuşan Hadramevt Vali Vekili Emin Barezik, Hadramevt bölgesinde etkili olan şiddeti yağışların yol açtığı sel felaketlerinde bir vatandaşın yaşamını yitirdiği bilgisini aldıklarını söyledi.Sağanak ve sel felaketlerinin hayatı olumsuz etkilediğini aktaran Barezik, ülkenin doğu bölgesinde bazı yolların kapandığını ve elektrik ile su şebekelerinde kesintilerin olduğunu aktardı.Barezik, Hadramevt bölgesinde bazı araçların sellere kapıldığını ifade etti.Hadramevt Valisi Mebhut bin Madi de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
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Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar: Umman'da sel felaketlerinde ölü sayısı 19'a çıktı

00:45 18.04.2024 (güncellendi: 01:15 18.04.2024)
© İHA / ALI HAIDERBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© İHA / ALI HAIDER
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Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar birkaç ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Umman'da meydana gelen sel felaketlerinde ölü sayısı 19'a çıkarken, Yemen'in doğusundaki Hadramevt bölgesinde meydana gelen sel felaketinde bir kişi öldü. BAE'de olumsuz hava şartları uçuşları etkiledi. Bahreyn'de ise hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkiledi.
Umman Ulusal Acil Durum Yönetimi Komitesi tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, sağanak hava dalgasının etkisini kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı hasarı giderme çalışmalarının sürdüğüne işaret edildi.
Umman haber ajansı ONA'da yer alan haberde de sağanak nedeniyle emniyet güçlerinin 3 günden beri yardım çağrılarını aldığı aktarıldı.
Yardım operasyonlarında 1630 vatandaşın kurtarıldığı ve 630 kişinin tahliye edildiği vurgulanan haberde, polis helikopterleriyle de 202 arama kurtarma uçuşu operasyonu gerçekleştirildiği ifade edildi.
Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde ölü sayısının 19'e çıktığı belirtilen haberde, 4 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Umman Tarım Bakanlığı, 14-17 Nisan tarihlerinde ülkede etkili olan yağışlarda sel felaketlerine karşı koruma amacıyla inşa edilen 49 barajın 179 milyon metreküp su tuttuğunu açıkladı.

BAE'de olumsuz hava şartları uçuşları etkiledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan İçişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkeyi etkisi altına alan yağışlı hava dalgasının geçtiği belirtildi.
Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen uçuşların yeniden başlatıldığını açıkladı.
Ulusal Meteoroloji Merkezinden daha önce yapılan açıklamada, "Çeşitli bölgelerde, son 24 saatte modern tarihin en yüksek yağış miktarı görüldü. İklim verilerinin toplanmaya başlandığı 1949'dan bu yana en yüksek miktar kaydedildi." ifadesi kullanılmıştı.
Dubai'deki havalimanları, aşırı zorunlu haller dışında yolculardan havalimanına gitmemelerini istemişti.
© İHA / StringerBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / Stringer
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
© İHA / ALI HAIDERBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
© İHA / ALI HAIDERBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
© İHA / ALI HAIDERBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
© İHA / ALI HAIDERBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
© İHA / ALI HAIDERBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
1/6
© İHA / Stringer
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
2/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
3/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
4/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
5/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.
6/6
© İHA / ALI HAIDER
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görüldü.

Bahreyn'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde, ülkede etkili olan şiddetli yağışlardan sonra hasar tespit ve vatandaşların zararlarını karşılama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bahreyn Meteoroloji Müdürü Halid Yasin de yaptığı yazılı açıklamada, 15-16 Nisan tarihlerinde ülkede gök gürültülü şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

Yemen'de meydana gelen sel felaketinde bir kişi öldü

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya konuşan Hadramevt Vali Vekili Emin Barezik, Hadramevt bölgesinde etkili olan şiddeti yağışların yol açtığı sel felaketlerinde bir vatandaşın yaşamını yitirdiği bilgisini aldıklarını söyledi.
Sağanak ve sel felaketlerinin hayatı olumsuz etkilediğini aktaran Barezik, ülkenin doğu bölgesinde bazı yolların kapandığını ve elektrik ile su şebekelerinde kesintilerin olduğunu aktardı.
Barezik, Hadramevt bölgesinde bazı araçların sellere kapıldığını ifade etti.
Hadramevt Valisi Mebhut bin Madi de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Şiddetli yağışların etkilediği Dubai'da sudan kaçmak için bir arabanın kaprısına asılan bir kedinin kurtarılma anı Dubai'de her hayat önemlidir notuyla paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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