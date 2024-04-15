Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'ün ifadesi ortaya çıktı: 'Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi'

Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim, böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ön bilirkişi raporunda cıvatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun hatalı olduğunu da söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve cıvatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacak. Benim istifa dilekçem, evrak sıra numaram, hepsi dosyada kayıtlıdır. Büyükşehir belediye başkanı tarafından ANET AŞ'de eksilen 1 kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilimden tasdiklenmesi de 2024 yılının şubat ayını bulmakta. Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımlar eksiksiz yapıldı. ANET AŞ Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır, raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir. Suçsuzum.”