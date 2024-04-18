https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/izmirde-buyuk-yangin-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1082888143.html
İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük bir kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine çok... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T07:00+0300
2024-04-18T07:00+0300
2024-04-18T07:24+0300
türkiye
yangın
son dakika
izmir
çiğli
atatürk organize sanayi bölgesi
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İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda yer alan bölgede meydana geldi.Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı belirtilirken, kauçuk fabrikasından plastik fabrikasına sıçramasıyla büyüdü. Çalışanlar fabrikaları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-art-arda-depremler-naci-gorur-uyarmisti-1082887973.html
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son dakika, izmir yangın, çiğli yangın
son dakika, izmir yangın, çiğli yangın
İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
07:00 18.04.2024 (güncellendi: 07:24 18.04.2024)
İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük bir kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine çok sayıda ekip gönderilirken müdahale sürüyor.
İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda yer alan bölgede meydana geldi.
Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı belirtilirken, kauçuk fabrikasından plastik fabrikasına sıçramasıyla büyüdü. Çalışanlar fabrikaları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.