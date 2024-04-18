https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/izmirde-buyuk-yangin-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1082888143.html

İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyük bir kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü olay yerine çok... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T07:00+0300

2024-04-18T07:00+0300

2024-04-18T07:24+0300

türkiye

yangın

son dakika

izmir

çiğli

atatürk organize sanayi bölgesi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Olay, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda yer alan bölgede meydana geldi.Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı belirtilirken, kauçuk fabrikasından plastik fabrikasına sıçramasıyla büyüdü. Çalışanlar fabrikaları tahliye ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/tokatta-art-arda-depremler-naci-gorur-uyarmisti-1082887973.html

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