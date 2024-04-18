https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-deniz-ulasimina-olumsuz-hava-engeli-1082891416.html

İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Sputnik Türkiye

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları'nda bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T09:32+0300

2024-04-18T09:32+0300

2024-04-18T09:33+0300

türkiye

istanbul

şehir hatları

istanbul şehir hatları aş

vapur

deniz

iptal

olumsuz hava koşulları

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İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/16-milyon-emekli-icin-yeni-duzenleme-seyyanen-zam-degil-bolgesel-destek-geliyor-1082890324.html

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istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur, deniz, iptal, olumsuz hava koşulları