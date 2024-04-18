https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-deniz-ulasimina-olumsuz-hava-engeli-1082891416.html
İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
Sputnik Türkiye
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları'nda bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T09:32+0300
2024-04-18T09:32+0300
2024-04-18T09:33+0300
türkiye
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şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
deniz
iptal
olumsuz hava koşulları
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İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/16-milyon-emekli-icin-yeni-duzenleme-seyyanen-zam-degil-bolgesel-destek-geliyor-1082890324.html
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istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur, deniz, iptal, olumsuz hava koşulları
istanbul, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur, deniz, iptal, olumsuz hava koşulları
İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli
09:32 18.04.2024 (güncellendi: 09:33 18.04.2024)
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları'nda bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Elverişsiz hava şartları sebebiyle Büyükada-Sedef Adası seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.