https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/incirlik-ussunun-ismin-degismesi-ne-anlama-geliyor--1082902781.html

İncirlik Üssü’nün isminin değişmesi ne anlama geliyor?

İncirlik Üssü’nün isminin değişmesi ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı İncirlik Üssü olarak bilinen '10’uncu Tanker Üs Komutanlığı' isminin ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştiğini açıkladı. Bu... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T14:00+0300

2024-04-18T14:00+0300

2024-04-18T14:23+0300

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Adana’da İncirlik’te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda '10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı' olarak değiştirildiği duyuruldu.İncirlik Üssü'nde de görev yapmış olan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş değişikliğin ne anlama geldiğini Sputnik’e şu şekilde anlattı:‘ABD orada kiracı’Karakuş İncirlik Üssü’nün Türk üssü olduğunu vurgulayarak ABD uçaklarının kontrol altında tutulduğunu belirtti. Karakuş “İncirlik ABD üssü olarak biliniyor. ABD’liler orada kiracı. 50 mil içerisinde uçuşlarını yapmak zorundalar, 60 uçağın dışından uçak bulundurmazlar. Müsaade ile belirli bir hat çizilmişti. Konya’ya atışa gideceklerinde belirli bir zaman verilir. Belirli hattan atışa gider geri dönerler. Başka bir yerde de uçuş yapamazlar” ifadelerini kullandı.İncirlik Üssü ne zaman kuruldu ?İncirlik Hava Üssü'nün kurulması kararı Aralık 1943 İkinci Kahire Konferansı sırasında alınsa da inşaatı II. Dünya Savaşı'nın, sona ermesinden sonra başladı. İnşaatına başlanan 1951 yılında İncirlik Üssü, aynı yılın Aralık ayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin hizmetinde ortak kullanıma açıldı. İncirlik Üssü nerede?İncirlik Hava Üssü, Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunuyor. Üs, Adana şehir merkezinin 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafede yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/incirlik-ussu-ana-jet-us-komutanligina-donusturuldu-f-16-filosu-konuslandirilacak-1082897390.html

incirlik üssü

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