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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında telif ihlali iddiasıyla suç duyurusu
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında telif ihlali iddiasıyla suç duyurusu
Sputnik Türkiye
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Aydın Coşkuntürk, sosyal alan ve duraklara şirket ismi verilerek gelir elde edilmesine ilişkin hazırlayıp... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T16:14+0300
2024-04-18T16:15+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
suç duyurusu
başsavcılık
anadolu cumhuriyet başsavcılığı
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Avukatı aracılığıyla şikayette bulunan Coşkuntürk, dilekçesinde belediyelerin sosyal alanlarına reklam verilmesi projesinin tescillendiğini ve kendisine ait olduğunu belirtti.Bu kapsamda İBB ve diğer illerdeki bazı belediyelere çeşitli projeler gönderdiğini bildiren Coşkuntürk, bu projenin belediyelerin gelir elde etmesi için iktisadi bir proje olduğunu aktardı.Dilekçede, sokak, cadde, metro durakları, otobüs durakları, park ve bahçeler gibi sosyal alanların ürün isimleriyle birlikte veya tamamen ürün adıyla anılması ve belediyelerin reklam verenlerle yapacakları sözleşme neticesinde gelir elde edecekleri belirtilerek, "Bu proje eser, izinsiz olarak halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konularak kullanılmaya devam etmektedir. Kanun gereklerini yerine getirmeyen şüpheliler bu kullanımları devam ettiği süre içerisinde eser sahibinin mali ve manevi haklarına telafisi güç ve imkansız zararlar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.Dilekçede projeyi izinsiz, haksız ve telif ücreti ödemeden kullandıkları gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Metro İstanbul A.Ş'nin bazı yöneticilerinin cezalandırılması istendi.Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.‘Projemin alıntı, çalıntı yapılması bana göre suçtur’Adliyede gazetecilere açıklama yapan Coşkuntürk, "Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanmış olduğu Pegasus-Kozyatağı metro durağının telif hakları tamamen şahsıma aittir. Burada benim bütün haklarım çiğnenmiş oluyor" iddiasında bulundu.Bu projenin sadece İBB'nin değil Türkiye'deki tüm belediyelerin kullanımına açık olduğunu dile getiren Coşkuntürk, "Bana müracaat edip kullanabilirler ancak izinsiz kullanım, intihal dediğimiz projemin alıntı, çalıntı yapılması bana göre suçtur. Bunun uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu projeyi defalarca, 5 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu'na götürdüm, sundum. Bu proje masalarda dolaştı. En son alıntı yapılarak böyle bir şey ortaya çıkarıldı" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ibbde-secim-sonrasi-ilk-meclis-toplantisi-yapildi-1082793315.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, suç duyurusu, başsavcılık, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, metro, metro istanbul, reklam, telif hakkı, telif hakkı davası
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, suç duyurusu, başsavcılık, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, metro, metro istanbul, reklam, telif hakkı, telif hakkı davası

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında telif ihlali iddiasıyla suç duyurusu

16:14 18.04.2024 (güncellendi: 16:15 18.04.2024)
© AA / Mehmet Murat ÖnelİBB Başkanı İmamoğlu
İBB Başkanı İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Aydın Coşkuntürk, sosyal alan ve duraklara şirket ismi verilerek gelir elde edilmesine ilişkin hazırlayıp İBB yetkililerine sunduğu projenin onayı dışında ve telif hakkı verilmeyerek hayata geçirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Avukatı aracılığıyla şikayette bulunan Coşkuntürk, dilekçesinde belediyelerin sosyal alanlarına reklam verilmesi projesinin tescillendiğini ve kendisine ait olduğunu belirtti.
Bu kapsamda İBB ve diğer illerdeki bazı belediyelere çeşitli projeler gönderdiğini bildiren Coşkuntürk, bu projenin belediyelerin gelir elde etmesi için iktisadi bir proje olduğunu aktardı.
Dilekçede, sokak, cadde, metro durakları, otobüs durakları, park ve bahçeler gibi sosyal alanların ürün isimleriyle birlikte veya tamamen ürün adıyla anılması ve belediyelerin reklam verenlerle yapacakları sözleşme neticesinde gelir elde edecekleri belirtilerek, "Bu proje eser, izinsiz olarak halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konularak kullanılmaya devam etmektedir. Kanun gereklerini yerine getirmeyen şüpheliler bu kullanımları devam ettiği süre içerisinde eser sahibinin mali ve manevi haklarına telafisi güç ve imkansız zararlar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.
Dilekçede projeyi izinsiz, haksız ve telif ücreti ödemeden kullandıkları gerekçesiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Metro İstanbul A.Ş'nin bazı yöneticilerinin cezalandırılması istendi.
Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

‘Projemin alıntı, çalıntı yapılması bana göre suçtur’

Adliyede gazetecilere açıklama yapan Coşkuntürk, "Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kullanmış olduğu Pegasus-Kozyatağı metro durağının telif hakları tamamen şahsıma aittir. Burada benim bütün haklarım çiğnenmiş oluyor" iddiasında bulundu.
Bu projenin sadece İBB'nin değil Türkiye'deki tüm belediyelerin kullanımına açık olduğunu dile getiren Coşkuntürk, "Bana müracaat edip kullanabilirler ancak izinsiz kullanım, intihal dediğimiz projemin alıntı, çalıntı yapılması bana göre suçtur. Bunun uygulanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu projeyi defalarca, 5 yıl boyunca Ekrem İmamoğlu'na götürdüm, sundum. Bu proje masalarda dolaştı. En son alıntı yapılarak böyle bir şey ortaya çıkarıldı" diye konuştu.
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