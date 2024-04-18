https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/gurcistan-parlamento-baskani-gosterilerde-polisi-provoke-etmek-isteyen-radikal-gruplar-var-1082913246.html

Gürcistan Parlamento Başkanı: Gösterilerde polisi provoke etmek isteyen radikal gruplar var

Gürcistan Parlamento Başkanı: Gösterilerde polisi provoke etmek isteyen radikal gruplar var

Sputnik Türkiye

Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Tiflis'teki protestolar sırasında Gürcü polisinin profesyonelce davrandığını belirterek gösterilerde polisi provoke... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T17:30+0300

2024-04-18T17:30+0300

2024-04-18T17:30+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

şalva papuaşvili

protesto

protesto gösterisi

radikal gruplar

provokasyon

gözaltı süresi

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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Tiflis'teki protestolar sırasında Gürcü polisinin profesyonelce davrandığını ve orantılı güç kullanarak ifade özgürlüğünü ve vatandaşların güvenliğini sağladığını söyledi.Gürcistan Parlamentosu önünde son birkaç gündür 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının görüşülmesi nedeniyle kitlesel protestolar düzenleniyor. Tasarıya muhalefet, sivil toplum örgütleri ve Gürcistan'ın Batılı ortakları karşı çıktığı belirtiliyor. Çarşamba günü parlamentoda çoğunluğu oluşturan milletvekilleri skandal tasarıyı ilk okumada kabul etmişti.Papuaşvili açıklamasında, "Bu günlerde yüksek bir profesyonellik sergileyen, ifade özgürlüğünün korunmasını ve mitingdeki vatandaşların güvenliğini sağlayan polisimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.Parlamento Başkanı'na göre protestolarda 'polisi provoke etmeye ve çeşitli şiddet eylemleri gerçekleştirmeye çalışan radikal gruplar' vardı.Papuaşvili konuşmasında şu cümlelere yer verdi:'Avrupalılara saldırganlığa ve aşırı zorbalığa nasıl karşılık verileceğini öğretebiliriz'Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, protesto sırasında kaydedilen saldırganlığa uygun şekilde karşılık verildiğini söyledi.Rijvadze, "Bir kez daha güvenle söyleyebiliriz ki İçişleri Bakanlığı ve ilgili güçler süper profesyonelce hareket ediyor ve Avrupalılara da bu yönde, bu saldırganlığa ve aşırı zorbalığa nasıl karşılık verileceğini öğretebiliriz" dedi.Rijvadze aynı zamanda, yetkililerin bu yasanın kabul edilmesinin ne kadar kritik olduğunu herkese iletişim yoluyla daha fazla açıklamak için her şeyi yapacağını kaydetti.Rijvadze açıklamasında, "Genel olarak, kamusal alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşlar mümkün olduğunca şeffaf olmalıdır ve Gürcü halkı bu ülkede faaliyet gösteren tüm kuruluşların nereden finanse edildiğini ve hangi özel çıkarlara hizmet ettiklerini bilme hakkına sahiptir" dedi.14 kişi gözaltına alındıTiflis'te 15 Nisan günü sabah saatlerinde başlayan "yabancı ajanlar" yasasına karşı protesto gece geç saatlere kadar devam etti. Protestocular parlamentonun servis girişine uzanmaya çalışırken polisin buna engel olduğu belirtildi. Protestolarda 14 kişi gözaltına alınırken arbede sırasında bir polis yaralandı.Protestolar ikinci gününde, 16 Nisan, protestocular ve polis arasında bir çatışmalar yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin eylemi düzenleyenlere ve katılımcılara yasalar çerçevesinde hareket etmeleri ve şiddete başvurmamaları yönünde yaptığı sayısız çağrıya rağmen protestocular polise taş ve şişe fırlattı. Polis ise biber gazı kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/gurcistan-meclis-baskanindan-cumhurbaskanina-elestiri-gurcistani-bir-devlet-olarak-gormuyor-1082899503.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, protesto, protesto gösterisi, radikal gruplar, provokasyon, gözaltı süresi