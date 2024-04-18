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Gürcistan Parlamento Başkanı: Gösterilerde polisi provoke etmek isteyen radikal gruplar var
Gürcistan Parlamento Başkanı: Gösterilerde polisi provoke etmek isteyen radikal gruplar var
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Tiflis'teki protestolar sırasında Gürcü polisinin profesyonelce davrandığını belirterek gösterilerde polisi provoke... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T17:30+0300
2024-04-18T17:30+0300
dünya
gürcistan
gürcistan parlamentosu
şalva papuaşvili
protesto
protesto gösterisi
radikal gruplar
provokasyon
gözaltı süresi
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Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Tiflis'teki protestolar sırasında Gürcü polisinin profesyonelce davrandığını ve orantılı güç kullanarak ifade özgürlüğünü ve vatandaşların güvenliğini sağladığını söyledi.Gürcistan Parlamentosu önünde son birkaç gündür 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının görüşülmesi nedeniyle kitlesel protestolar düzenleniyor. Tasarıya muhalefet, sivil toplum örgütleri ve Gürcistan'ın Batılı ortakları karşı çıktığı belirtiliyor. Çarşamba günü parlamentoda çoğunluğu oluşturan milletvekilleri skandal tasarıyı ilk okumada kabul etmişti.Papuaşvili açıklamasında, "Bu günlerde yüksek bir profesyonellik sergileyen, ifade özgürlüğünün korunmasını ve mitingdeki vatandaşların güvenliğini sağlayan polisimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.Parlamento Başkanı'na göre protestolarda 'polisi provoke etmeye ve çeşitli şiddet eylemleri gerçekleştirmeye çalışan radikal gruplar' vardı.Papuaşvili konuşmasında şu cümlelere yer verdi:'Avrupalılara saldırganlığa ve aşırı zorbalığa nasıl karşılık verileceğini öğretebiliriz'Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, protesto sırasında kaydedilen saldırganlığa uygun şekilde karşılık verildiğini söyledi.Rijvadze, "Bir kez daha güvenle söyleyebiliriz ki İçişleri Bakanlığı ve ilgili güçler süper profesyonelce hareket ediyor ve Avrupalılara da bu yönde, bu saldırganlığa ve aşırı zorbalığa nasıl karşılık verileceğini öğretebiliriz" dedi.Rijvadze aynı zamanda, yetkililerin bu yasanın kabul edilmesinin ne kadar kritik olduğunu herkese iletişim yoluyla daha fazla açıklamak için her şeyi yapacağını kaydetti.Rijvadze açıklamasında, "Genel olarak, kamusal alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşlar mümkün olduğunca şeffaf olmalıdır ve Gürcü halkı bu ülkede faaliyet gösteren tüm kuruluşların nereden finanse edildiğini ve hangi özel çıkarlara hizmet ettiklerini bilme hakkına sahiptir" dedi.14 kişi gözaltına alındıTiflis'te 15 Nisan günü sabah saatlerinde başlayan "yabancı ajanlar" yasasına karşı protesto gece geç saatlere kadar devam etti. Protestocular parlamentonun servis girişine uzanmaya çalışırken polisin buna engel olduğu belirtildi. Protestolarda 14 kişi gözaltına alınırken arbede sırasında bir polis yaralandı.Protestolar ikinci gününde, 16 Nisan, protestocular ve polis arasında bir çatışmalar yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin eylemi düzenleyenlere ve katılımcılara yasalar çerçevesinde hareket etmeleri ve şiddete başvurmamaları yönünde yaptığı sayısız çağrıya rağmen protestocular polise taş ve şişe fırlattı. Polis ise biber gazı kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/gurcistan-meclis-baskanindan-cumhurbaskanina-elestiri-gurcistani-bir-devlet-olarak-gormuyor-1082899503.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, protesto, protesto gösterisi, radikal gruplar, provokasyon, gözaltı süresi
gürcistan, gürcistan parlamentosu, şalva papuaşvili, protesto, protesto gösterisi, radikal gruplar, provokasyon, gözaltı süresi

Gürcistan Parlamento Başkanı: Gösterilerde polisi provoke etmek isteyen radikal gruplar var

17:30 18.04.2024
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Parlamento Başkanı Papuaşvili, Tiflis'teki protestolar sırasında Gürcü polisinin profesyonelce davrandığını belirterek gösterilerde polisi provoke etmeye çalışan radikal grupların olduğunu dile getirdi.
Gürcistan Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, Tiflis'teki protestolar sırasında Gürcü polisinin profesyonelce davrandığını ve orantılı güç kullanarak ifade özgürlüğünü ve vatandaşların güvenliğini sağladığını söyledi.
Gürcistan Parlamentosu önünde son birkaç gündür 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının görüşülmesi nedeniyle kitlesel protestolar düzenleniyor. Tasarıya muhalefet, sivil toplum örgütleri ve Gürcistan'ın Batılı ortakları karşı çıktığı belirtiliyor. Çarşamba günü parlamentoda çoğunluğu oluşturan milletvekilleri skandal tasarıyı ilk okumada kabul etmişti.
Papuaşvili açıklamasında, "Bu günlerde yüksek bir profesyonellik sergileyen, ifade özgürlüğünün korunmasını ve mitingdeki vatandaşların güvenliğini sağlayan polisimize teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Parlamento Başkanı'na göre protestolarda 'polisi provoke etmeye ve çeşitli şiddet eylemleri gerçekleştirmeye çalışan radikal gruplar' vardı.
Papuaşvili konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

Burada tepki orantılıydı ve halk bunu çok iyi gördü. Bu nedenle polis, Gürcistan halkının güveni açısından en önde gelenlerden biridir. Buna dayanarak herkesi gelecekte polisle işbirliği yapmaya çağırıyorum.

'Avrupalılara saldırganlığa ve aşırı zorbalığa nasıl karşılık verileceğini öğretebiliriz'

Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, protesto sırasında kaydedilen saldırganlığa uygun şekilde karşılık verildiğini söyledi.
Rijvadze, "Bir kez daha güvenle söyleyebiliriz ki İçişleri Bakanlığı ve ilgili güçler süper profesyonelce hareket ediyor ve Avrupalılara da bu yönde, bu saldırganlığa ve aşırı zorbalığa nasıl karşılık verileceğini öğretebiliriz" dedi.
Rijvadze aynı zamanda, yetkililerin bu yasanın kabul edilmesinin ne kadar kritik olduğunu herkese iletişim yoluyla daha fazla açıklamak için her şeyi yapacağını kaydetti.
Rijvadze açıklamasında, "Genel olarak, kamusal alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşlar mümkün olduğunca şeffaf olmalıdır ve Gürcü halkı bu ülkede faaliyet gösteren tüm kuruluşların nereden finanse edildiğini ve hangi özel çıkarlara hizmet ettiklerini bilme hakkına sahiptir" dedi.

14 kişi gözaltına alındı

Tiflis'te 15 Nisan günü sabah saatlerinde başlayan "yabancı ajanlar" yasasına karşı protesto gece geç saatlere kadar devam etti. Protestocular parlamentonun servis girişine uzanmaya çalışırken polisin buna engel olduğu belirtildi.
Protestolarda 14 kişi gözaltına alınırken arbede sırasında bir polis yaralandı.
Protestolar ikinci gününde, 16 Nisan, protestocular ve polis arasında bir çatışmalar yaşandı. Kolluk kuvvetlerinin eylemi düzenleyenlere ve katılımcılara yasalar çerçevesinde hareket etmeleri ve şiddete başvurmamaları yönünde yaptığı sayısız çağrıya rağmen protestocular polise taş ve şişe fırlattı. Polis ise biber gazı kullandı.
Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
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