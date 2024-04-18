https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/gurcistan-meclis-baskanindan-cumhurbaskanina-elestiri-gurcistani-bir-devlet-olarak-gormuyor-1082899503.html
Gürcistan Meclis Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na eleştiri: 'Gürcistan'ı bir devlet olarak görmüyor'
Gürcistan Meclis Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na eleştiri: 'Gürcistan'ı bir devlet olarak görmüyor'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Macon'a çağrıda bulunmasının Gürcistan'ın bağımsızlığının baltalandığını ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T12:37+0300
2024-04-18T12:37+0300
2024-04-18T13:13+0300
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Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına ilgili olarak bulunduğu çağrıda Gürcistan'ı bir devlet olarak görmediğini bize gösterdiğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili açıklamasında Zurabişvili'nin Gürcistan halkına karşı tutumunun kesinlikle duyulmamış bir şey olduğunu vurgulayarak, "Gürcistan Cumhurbaşkanı ülkenin bağımsızlığının temellerini baltalıyor. Birilerinin hükümete nasıl davranacağını dikte etmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.'Gürcistan'ın bağımsızlığı baltalanıyor'Konuşmasını sürdüren Papuaşvili şu cümleleri kaydetti:Konuyla ilgili tek bir argüman sunulmadığının altını çizen Papuaşvili, "Duyduğumuz tek şey birisinin hangi yasayı kabul etmemiz ve neyi etmememiz gerektiğini söylediğiydi. Bu dönem boyunca en basit konular bile tartışılıyor; bugünlerde saldırganlığa bulaşan radikal gruplara bakarsanız, hepsinin arkasında Ulusal Demokrasi Vakfı ve Avrupa Demokrasi Vakfı finansmanının olduğunu görürsünüz" dedi.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili konunun gündeminde yer almamasına rağmen Avrupa Konseyi'nin oturumunda Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmelerini istemişti.'Yasayı veto edeceğim'Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını söyledi.Zurabişvili, "Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunu da kesinlikle veto edeceğim. zira bu Avrupa Birliği'nin tavsiyeleriyle çelişen bütün bir stratejidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/gurcistan-parlamentosu-baskani-muhalefetin-tek-argumani-bruksel-ile-washingtonun-hayir-demesi-1082821392.html
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gürcistan, şalva papuaşvili, salome zurabişvili, yabancı ajan, emmanuel macron, charles michel
Gürcistan Meclis Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na eleştiri: 'Gürcistan'ı bir devlet olarak görmüyor'
12:37 18.04.2024 (güncellendi: 13:13 18.04.2024)
Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Macon'a çağrıda bulunmasının Gürcistan'ın bağımsızlığının baltalandığını ve Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan'ı devlet olarak görmediğini gösterdiğini dile getirdi.
Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına ilgili olarak bulunduğu çağrıda Gürcistan'ı bir devlet olarak görmediğini bize gösterdiğini söyledi.
Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Tarihte böyle bir deneyim varsa ben böyle bir şey bilmiyorum bile. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Gürcistan Parlamentosu'nun faaliyetleriyle ne alakası var?
Papuaşvili açıklamasında Zurabişvili'nin Gürcistan halkına karşı tutumunun kesinlikle duyulmamış bir şey olduğunu vurgulayarak, "Gürcistan Cumhurbaşkanı ülkenin bağımsızlığının temellerini baltalıyor. Birilerinin hükümete nasıl davranacağını dikte etmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.
'Gürcistan'ın bağımsızlığı baltalanıyor'
Konuşmasını sürdüren Papuaşvili şu cümleleri kaydetti:
Parlamento halkın temsilcisi olarak karar vermeli. Cumhurbaşkanı Gürcü halkına karşı yabancı ülke liderlerine şikayette bulunması gerektiğini düşünüyor. Ülkemizin uluslararası toplumdaki varlığının Zurabişvili ve bu gruptan pek çok kişiyi Gürcistan'a ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiği konusunda diğer ülkelerin liderleri tarafından dikte edilmesi gerektiğine inandırması, Gürcistan'ın bağımsızlığının baltalanmasıdır.
Konuyla ilgili tek bir argüman sunulmadığının altını çizen Papuaşvili, "Duyduğumuz tek şey birisinin hangi yasayı kabul etmemiz ve neyi etmememiz gerektiğini söylediğiydi. Bu dönem boyunca en basit konular bile tartışılıyor; bugünlerde saldırganlığa bulaşan radikal gruplara bakarsanız, hepsinin arkasında Ulusal Demokrasi Vakfı ve Avrupa Demokrasi Vakfı finansmanının olduğunu görürsünüz" dedi.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili konunun gündeminde yer almamasına rağmen Avrupa Konseyi'nin oturumunda Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmelerini istemişti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını söyledi.
Zurabişvili, "Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunu da kesinlikle veto edeceğim. zira bu Avrupa Birliği'nin tavsiyeleriyle çelişen bütün bir stratejidir" dedi.