https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/gurcistan-meclis-baskanindan-cumhurbaskanina-elestiri-gurcistani-bir-devlet-olarak-gormuyor-1082899503.html

Gürcistan Meclis Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na eleştiri: 'Gürcistan'ı bir devlet olarak görmüyor'

Gürcistan Meclis Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı'na eleştiri: 'Gürcistan'ı bir devlet olarak görmüyor'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin Macon'a çağrıda bulunmasının Gürcistan'ın bağımsızlığının baltalandığını ve... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T12:37+0300

2024-04-18T12:37+0300

2024-04-18T13:13+0300

dünya

gürcistan

şalva papuaşvili

salome zurabişvili

yabancı ajan

emmanuel macron

charles michel

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Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına ilgili olarak bulunduğu çağrıda Gürcistan'ı bir devlet olarak görmediğini bize gösterdiğini söyledi.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili açıklamasında Zurabişvili'nin Gürcistan halkına karşı tutumunun kesinlikle duyulmamış bir şey olduğunu vurgulayarak, "Gürcistan Cumhurbaşkanı ülkenin bağımsızlığının temellerini baltalıyor. Birilerinin hükümete nasıl davranacağını dikte etmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.'Gürcistan'ın bağımsızlığı baltalanıyor'Konuşmasını sürdüren Papuaşvili şu cümleleri kaydetti:Konuyla ilgili tek bir argüman sunulmadığının altını çizen Papuaşvili, "Duyduğumuz tek şey birisinin hangi yasayı kabul etmemiz ve neyi etmememiz gerektiğini söylediğiydi. Bu dönem boyunca en basit konular bile tartışılıyor; bugünlerde saldırganlığa bulaşan radikal gruplara bakarsanız, hepsinin arkasında Ulusal Demokrasi Vakfı ve Avrupa Demokrasi Vakfı finansmanının olduğunu görürsünüz" dedi.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili konunun gündeminde yer almamasına rağmen Avrupa Konseyi'nin oturumunda Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'den Gürcistan'daki gelişmeleri görüşmelerini istemişti.'Yasayı veto edeceğim'Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, parlamentonun 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesi halinde veto yetkisini kullanacağını söyledi.Zurabişvili, "Diğer kanunlarda olduğu gibi bu kanunu da kesinlikle veto edeceğim. zira bu Avrupa Birliği'nin tavsiyeleriyle çelişen bütün bir stratejidir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/gurcistan-parlamentosu-baskani-muhalefetin-tek-argumani-bruksel-ile-washingtonun-hayir-demesi-1082821392.html

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gürcistan, şalva papuaşvili, salome zurabişvili, yabancı ajan, emmanuel macron, charles michel