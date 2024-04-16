https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/gurcistan-parlamentosu-baskani-muhalefetin-tek-argumani-bruksel-ile-washingtonun-hayir-demesi-1082821392.html
Gürcistan Parlamentosu Başkanı: Muhalefetin tek argümanı 'Brüksel ile Washington'un hayır' demesi
Gürcistan Parlamentosu Başkanı: Muhalefetin tek argümanı 'Brüksel ile Washington'un hayır' demesi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına muhalefetin hiçbir karşı argümanı bulunmadığını belirterek muhaliflerin... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T17:12+0300
2024-04-16T17:12+0300
2024-04-16T17:12+0300
dünya
gürcistan
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yasa tasarısı
yabancı ajan
protesto
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı etrafındaki ajitasyonun, sağduyunun yine sloganlar ve dogmalarla bastırılmaya çalışıldığı Gürcü toplumuna yönelik bir dezenformasyon saldırısı olduğunu söyledi.Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Papuaşvili söz konusu yasa tasarısının bir 'Rus yasası' olduğu iddiasına verdiği yanıtta bunun bir dogma olduğunu dile getirerek, "Tasarının hukuk komitesi toplantısında görüşülmesi sırasında, parlamento çoğunluğunun lideri Mamuka Mdinaradze dokuz saat boyunca aynı soruyu sordu: Neden?" Papuaşvili hiçbir cevap alınamadığını vurgulayarak, "Çünkü dogmatik argümanları ve dogmatizmleri tespit etmenin basit bir yolu vardır, o da basit bir sorudur: Neden? Bu soruya gerekçeli ve mantıklı bir cevap verilmediğinde, karşımızda bir dogma, argüman olarak sunmak istedikleri bir inanç var demektir" açıklamasında bulundu.Gürcistan Parlamentosu Başkanı, muhaliflerin yalnızca 'yurtdışında birilerinin bu yasayı beğenmediği ve Brüksel ile Washington'un hayır dediği yönünde' cevaplar verdiğinin de altını çizdi."Bu ülke hayatında farklı aşamalardan geçti ve bu insanlar da farklı aşamalardan geçti. Son 30 yılda bildiğimiz tek bir şey var: Önemli olan Gürcü halkının ne söylediğidir, şu ya da bu kişinin ne söylediği değil" diyen Papuaşvili, "Toplumun bu kesimine bunu neden istemediğinizi sorduğumuzda, yabancılar bize bunu kabul etmememizi söylediği için cevabını alıyoruz. Böyle karşılıklı bir referans söz konusu" dedi.Toplumun bu aşamayı geçtiğini ve tartışmalardan başka bir alternatif olmadığını çok iyi anladığını gördüklerini belirten Papuaşvili, bu insanların artık dogmalarla konuşamayacaklarını ve düşünceleri bastıramayacaklarını vurguladı.Gürcistan Parlamentosu yasa tasarısını görüşmeye başladıGürcistan Parlamentosu, hem muhalefet hem de iktidar partisi temsilcilerinin salonda hazır bulunduğu ilk okumada 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını görüşmeye başladı.Milletvekilleri 78 oyla alternatif taslakların görüşülmesine karşı oy kullandı.Parlamento çoğunluğunun lideri ve Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Aynı zamanda bağışçı kuruluşları finanse eden kötü çıkarların da olduğunu da belirten Mdinaradze, yasanın sadece medya ve sivil toplum sektörünü etkileyeceğini ve vatandaşları etkilemeyeceğini bir kez daha vurguladı.'Yasa tasarısı kimsenin faaliyetlerini yasaklamıyor'Parlamento üyesi Arçil Talakvadze, Avrupa Parlamentosu raporunun sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığının Avrupa Birliği için önemli olduğunu teyit ettiğini söyledi.Talakvadze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Bu girişim vatandaşları ve onların gelirlerini ilgilendirmiyor. Ne çiftçileri, ne öğretmenleri, ne bilim adamlarını ne de başka bir meslekten insanları. Yurttaşlarımız tarafından yurt dışından yapılan transferler için geçerli değildir. Sadece finansmanının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından sağlayan sivil toplum kuruluşları, ticari olmayan tüzel kişilikler için geçerlidir" diyen Talakvadze yasama girişiminin kimsenin faaliyetlerini yasaklamadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/gurcistan-basbakani-kobakhidze-abd-ve-ab-buyukelcileri-ile-yabanci-ajanlar-yasasini-gorustu-1082810868.html
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Gürcistan Parlamentosu Başkanı: Muhalefetin tek argümanı 'Brüksel ile Washington'un hayır' demesi
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısına muhalefetin hiçbir karşı argümanı bulunmadığını belirterek muhaliflerin 'yurtdışında birilerinin bu yasayı beğenmediği ve Brüksel ile Washington'un hayır dediği yönünde' cevaplar verdiğini dile getirdi.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı etrafındaki ajitasyonun, sağduyunun yine sloganlar ve dogmalarla bastırılmaya çalışıldığı Gürcü toplumuna yönelik bir dezenformasyon saldırısı olduğunu söyledi.
Papuaşvili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Şimdi aslında Gürcü toplumuna yönelik bir dezenformasyon saldırısına tanık oluyoruz; bir kez daha sağduyu sloganlar ve dogmalarla bastırılmaya çalışılıyor. Bu sürecin de kendine has bir tanımı var. Topluma argüman yerine bir görüşün argüman olarak sunulmasına dogmatizm deniyor.
Papuaşvili söz konusu yasa tasarısının bir 'Rus yasası' olduğu iddiasına verdiği yanıtta bunun bir dogma olduğunu dile getirerek, "Tasarının hukuk komitesi toplantısında görüşülmesi sırasında, parlamento çoğunluğunun lideri Mamuka Mdinaradze dokuz saat boyunca aynı soruyu sordu: Neden?"
Papuaşvili hiçbir cevap alınamadığını vurgulayarak, "Çünkü dogmatik argümanları ve dogmatizmleri tespit etmenin basit bir yolu vardır, o da basit bir sorudur: Neden? Bu soruya gerekçeli ve mantıklı bir cevap verilmediğinde, karşımızda bir dogma, argüman olarak sunmak istedikleri bir inanç var demektir" açıklamasında bulundu.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı, muhaliflerin yalnızca 'yurtdışında birilerinin bu yasayı beğenmediği ve Brüksel ile Washington'un hayır dediği yönünde' cevaplar verdiğinin de altını çizdi.
"Bu ülke hayatında farklı aşamalardan geçti ve bu insanlar da farklı aşamalardan geçti. Son 30 yılda bildiğimiz tek bir şey var: Önemli olan Gürcü halkının ne söylediğidir, şu ya da bu kişinin ne söylediği değil" diyen Papuaşvili, "Toplumun bu kesimine bunu neden istemediğinizi sorduğumuzda, yabancılar bize bunu kabul etmememizi söylediği için cevabını alıyoruz. Böyle karşılıklı bir referans söz konusu" dedi.
Toplumun bu aşamayı geçtiğini ve tartışmalardan başka bir alternatif olmadığını çok iyi anladığını gördüklerini belirten Papuaşvili, bu insanların artık dogmalarla konuşamayacaklarını ve düşünceleri bastıramayacaklarını vurguladı.
Gürcistan Parlamentosu yasa tasarısını görüşmeye başladı
Gürcistan Parlamentosu, hem muhalefet hem de iktidar partisi temsilcilerinin salonda hazır bulunduğu ilk okumada 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısını görüşmeye başladı.
Milletvekilleri 78 oyla alternatif taslakların görüşülmesine karşı oy kullandı.
Parlamento çoğunluğunun lideri ve Gürcü Rüyası'nın Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Diğer devletlerde kayıtlı kuruluşların kendi çıkarları vardır. Batılı ya da Asyalı ülkelerin olumlu bir çıkarının olması çok iyi bir şeydir. Hibenin amacı olumlu olduğunda da çok iyidir. Paranın arkasında çıkar vardır. Bu çıkar olumlu olduğunda iyi, olmadığında ise kötüdür. Bunun önlenmesi her devlet tarafından gerçekleştirilmelidir.
Aynı zamanda bağışçı kuruluşları finanse eden kötü çıkarların da olduğunu da belirten Mdinaradze, yasanın sadece medya ve sivil toplum sektörünü etkileyeceğini ve vatandaşları etkilemeyeceğini bir kez daha vurguladı.
'Yasa tasarısı kimsenin faaliyetlerini yasaklamıyor'
Parlamento üyesi Arçil Talakvadze, Avrupa Parlamentosu raporunun sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığının Avrupa Birliği için önemli olduğunu teyit ettiğini söyledi.
Talakvadze açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Avrupa Parlamentosu'nun AB'den hibe alan STK'lar ve yararlanıcıların tam şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlamaları ve fonların nasıl dağıtıldığına dair kamuoyuna ve AB'ye ayrıntılı bir rapor sunmaları gerektiğini belirten yeni bir raporu ortaya çıktı. Bu durum, Gürcistan'ın bugün bahsettiği konunun AB için çok daha önce, geçen yıl kadar eski olduğunu ve yoğun bir siyasi tartışma konusu olmaya devam ettiğini bir kez daha teyit etmektedir.
"Bu girişim vatandaşları ve onların gelirlerini ilgilendirmiyor. Ne çiftçileri, ne öğretmenleri, ne bilim adamlarını ne de başka bir meslekten insanları. Yurttaşlarımız tarafından yurt dışından yapılan transferler için geçerli değildir. Sadece finansmanının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından sağlayan sivil toplum kuruluşları, ticari olmayan tüzel kişilikler için geçerlidir" diyen Talakvadze yasama girişiminin kimsenin faaliyetlerini yasaklamadığını açıkladı.