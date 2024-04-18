https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/fransanin-charles-de-gaulle-nukleer-ucak-gemisini-natoya-sunmasina-rusyadan-tepki-1082901268.html
Fransa'nın Charles de Gaulle nükleer uçak gemisini NATO'ya 'sunmasına' Rusya'dan tepki
Fransa'nın Charles de Gaulle nükleer uçak gemisini NATO'ya 'sunmasına' Rusya'dan tepki
Sputnik Türkiye
Paris'in nükleer kapasiteli uçak gemisi Charles de Gaulle'ü tarihinde ilk kez NATO komutasının kullanımına sunmasını eleştiren Rusya Dışişleri Sözcüsü... 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T13:16+0300
2024-04-18T13:16+0300
2024-04-18T13:16+0300
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Fransa'nın nükleer kapasiteli uçak gemisi Charles de Gaulle'ü NATO'nun 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz'de yapacağı tatbikat için temin etme kararına Moskova'dan tepki geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Paris'in bu kararı, Avrupa güvenlik krizleri ve genel olarak küresel güvenlik sorunları, stratejik istikrar, silah kontrolü ile ilgili tartışmalarda, Fransız nükleer cephaneliğinin Amerikan ve İngiliz cephanelikleriyle mutlak bütünlük içinde ele alınması gerektiğine bizi bir kez daha ikna ediyor. Bizi böyle bir çıkarıma yönelten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dur" dedi.'Batı, Zaporojye NGS konusunda nükleer şantaj yapıyor'Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılarla ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında santralin kontrolünün Kiev'e verilmesi gerektiğini savunan Batılı ülkelerin nükleer şantaj yaptığını vurguladı. Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın bu tür söylemlerle Kiev rejiminin Zaporojye NGS'ye ve elbette santral personeline karşı işlediği her türlü suça göz yumarak Ukrayna çevresinde sözde bir 'keyfiyet havası' yaratmaya devam ettiğini vurguladı. Ancak bu sefer Batılı ülkelerin tamamen aşırıya kaçıp kelimenin tam anlamıyla kendilerini ve Zelenskiy rejimini ele verdiğini belirtti.'Biri Almanya'daki köprüyü vuracağını söylese, ne hissederlerdi?'Zaharova, Alman Bild gazetesine demecinde Kırım Köprüsü'ne saldırı planları yaptıklarını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözlerine Batı tarafından tepki verilmemesini de eleştirdi. Dışişleri Sözcüsü, "Üçüncü ülkelerin askeri uzmanları, örneğin Almanya'daki, Portekiz'deki köprülerin, Manş Tüneli'nin havaya uçurulmasının organize edildiğini The Sun, Time veya Washington Post gazetelerinden birinde söyleseydi, Batı'daki resmi kurum, kuruluşlar ve istihbarat servisleri nasıl hissederdi?" diye sordu.'Seferberlik kanunu yolsuzlukları artıracak'Ukrayna'da seferberliğin sıkılaştırılmasını öngören kanun çıkarılmasını da değerlendiren Zaharova, bu adımın ülkede yolsuzluğun artmasına yol açacağının altını çizdi. Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, geçen hafta seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynada-yeni-yasal-duzenleme-seferberlikten-terhis-hukmu-yasadan-cikarildi-1082702530.html
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fransa, charles de gaulle uçak gemisi, rusya, mariya zaharova, abd, ingiltere, nükleer silah, almanya, seferberlik, kırım, kırım köprüsü, birleşmiş milletler (bm), bmgk, zaporojye
fransa, charles de gaulle uçak gemisi, rusya, mariya zaharova, abd, ingiltere, nükleer silah, almanya, seferberlik, kırım, kırım köprüsü, birleşmiş milletler (bm), bmgk, zaporojye
Fransa'nın Charles de Gaulle nükleer uçak gemisini NATO'ya 'sunmasına' Rusya'dan tepki
Paris'in nükleer kapasiteli uçak gemisi Charles de Gaulle'ü tarihinde ilk kez NATO komutasının kullanımına sunmasını eleştiren Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Fransa'nın nükleer cephaneliğinin ABD ve İngiltere'nin cephaneliğinden bağımsız değerlendirilemeyeceğinin altını çizdi.
Fransa'nın nükleer kapasiteli uçak gemisi Charles de Gaulle'ü NATO'nun 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Akdeniz'de yapacağı tatbikat için temin etme kararına Moskova'dan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Paris'in bu kararı, Avrupa güvenlik krizleri ve genel olarak küresel güvenlik sorunları, stratejik istikrar, silah kontrolü ile ilgili tartışmalarda, Fransız nükleer cephaneliğinin Amerikan ve İngiliz cephanelikleriyle mutlak bütünlük içinde ele alınması gerektiğine bizi bir kez daha ikna ediyor. Bizi böyle bir çıkarıma yönelten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dur" dedi.
'Batı, Zaporojye NGS konusunda nükleer şantaj yapıyor'
Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılarla ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında santralin kontrolünün Kiev'e verilmesi gerektiğini savunan Batılı ülkelerin nükleer şantaj yaptığını vurguladı.
Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın bu tür söylemlerle Kiev rejiminin Zaporojye NGS'ye ve elbette santral personeline karşı işlediği her türlü suça göz yumarak Ukrayna çevresinde sözde bir 'keyfiyet havası' yaratmaya devam ettiğini vurguladı.
Ancak bu sefer Batılı ülkelerin tamamen aşırıya kaçıp kelimenin tam anlamıyla kendilerini ve Zelenskiy rejimini ele verdiğini belirtti.
'Biri Almanya'daki köprüyü vuracağını söylese, ne hissederlerdi?'
Zaharova, Alman Bild gazetesine demecinde Kırım Köprüsü'ne saldırı planları yaptıklarını açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözlerine Batı tarafından tepki verilmemesini de eleştirdi.
Dışişleri Sözcüsü, "Üçüncü ülkelerin askeri uzmanları, örneğin Almanya'daki, Portekiz'deki köprülerin, Manş Tüneli'nin havaya uçurulmasının organize edildiğini The Sun, Time veya Washington Post gazetelerinden birinde söyleseydi, Batı'daki resmi kurum, kuruluşlar ve istihbarat servisleri nasıl hissederdi?" diye sordu.
'Seferberlik kanunu yolsuzlukları artıracak'
Ukrayna'da seferberliğin sıkılaştırılmasını öngören kanun çıkarılmasını da değerlendiren Zaharova, bu adımın ülkede yolsuzluğun artmasına yol açacağının altını çizdi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, geçen hafta seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesine ilişkin yasayı kabul etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte yasada yer alan 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.