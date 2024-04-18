https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/eski-cia-uzmani-abdye-alternatif-olarak-rusyaya-yonelen-ulke-sayisi-giderek-artiyor-1082884098.html

Eski CIA uzmanı: ABD'ye alternatif olarak Rusya’ya yönelen ülke sayısı giderek artıyor

Eski CIA uzmanı: ABD'ye alternatif olarak Rusya’ya yönelen ülke sayısı giderek artıyor

Sputnik Türkiye

Eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya’nın ABD'ye alternatif olarak daha fazla tercih edilen bir süper güç haline geldiğini belirtti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T00:13+0300

2024-04-18T00:13+0300

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dünya

cia

rusya

larry johnson

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Eski CIA analisti Larry Johnson, ‘Geopolitical Trends’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte Rusya’nın dünya ülkelerinin ABD'ye alternatif olarak giderek daha fazla tercih ettiği bir süper güç haline geldiğini söyledi.Johnson, “ABD dünyadaki hegemonyasını kaybetmeye başlıyor. ABD'nin alternatifi olarak görülen Rusya ve Çin'e giderek daha fazla ülke yöneliyor. Rusya tekrar süper güç statüsüne kavuşuyor” dedi.Uzman, Washington'un şu ya da bu şekilde Moskova'ya zarar verme girişimlerinin onu daha da güçlendirmek ve dayanıklı hale getirmekten başka işe yaramadığını da sözlerine ekledi.

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