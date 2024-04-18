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Eski CIA uzmanı: ABD'ye alternatif olarak Rusya’ya yönelen ülke sayısı giderek artıyor
Eski CIA uzmanı: ABD'ye alternatif olarak Rusya’ya yönelen ülke sayısı giderek artıyor
Sputnik Türkiye
Eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya’nın ABD'ye alternatif olarak daha fazla tercih edilen bir süper güç haline geldiğini belirtti. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T00:13+0300
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Eski CIA analisti Larry Johnson, ‘Geopolitical Trends’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte Rusya’nın dünya ülkelerinin ABD'ye alternatif olarak giderek daha fazla tercih ettiği bir süper güç haline geldiğini söyledi.Johnson, “ABD dünyadaki hegemonyasını kaybetmeye başlıyor. ABD'nin alternatifi olarak görülen Rusya ve Çin'e giderek daha fazla ülke yöneliyor. Rusya tekrar süper güç statüsüne kavuşuyor” dedi.Uzman, Washington'un şu ya da bu şekilde Moskova'ya zarar verme girişimlerinin onu daha da güçlendirmek ve dayanıklı hale getirmekten başka işe yaramadığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rus-buyukelciden-abd-ve-abye-suclama-rusya-ile-turkiye-arasindaki-baglari-gasbetmeye-calisiyor-1082836829.html
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cia, rusya, larry johnson, youtube

Eski CIA uzmanı: ABD'ye alternatif olarak Rusya’ya yönelen ülke sayısı giderek artıyor

00:13 18.04.2024
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVRusya ABD bayrak
Rusya ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV
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Eski CIA analisti Larry Johnson, Rusya’nın ABD'ye alternatif olarak daha fazla tercih edilen bir süper güç haline geldiğini belirtti.
Eski CIA analisti Larry Johnson, ‘Geopolitical Trends’ adlı YouTube kanalına verdiği demeçte Rusya’nın dünya ülkelerinin ABD'ye alternatif olarak giderek daha fazla tercih ettiği bir süper güç haline geldiğini söyledi.
Johnson, “ABD dünyadaki hegemonyasını kaybetmeye başlıyor. ABD'nin alternatifi olarak görülen Rusya ve Çin'e giderek daha fazla ülke yöneliyor. Rusya tekrar süper güç statüsüne kavuşuyor” dedi.
Uzman, Washington'un şu ya da bu şekilde Moskova'ya zarar verme girişimlerinin onu daha da güçlendirmek ve dayanıklı hale getirmekten başka işe yaramadığını da sözlerine ekledi.
Aleksey Yerhov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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Rus Büyükelçi’den ABD ve AB’ye suçlama: Rusya ile Türkiye arasındaki bağları ‘gasbetmeye’ çalışıyor
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