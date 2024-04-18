https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/diyarbakirda-ogretmenini-bicaklayan-lise-ogrencisi-tutuklandi-1082923281.html
Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi tutuklandı
Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T22:13+0300
2024-04-18T22:13+0300
2024-04-18T22:42+0300
türkiye
diyarbakır
bismil
cumhuriyet başsavcılığı
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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/yokten-sudanli-ve-filistinli-ogrencilere-belgesiz-kosulsuz-yatay-gecis-hakki-iddialarina-yanit-1082542818.html
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diyarbakır, bismil, cumhuriyet başsavcılığı
diyarbakır, bismil, cumhuriyet başsavcılığı
Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi tutuklandı
22:13 18.04.2024 (güncellendi: 22:42 18.04.2024)
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı.
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.