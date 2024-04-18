https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/diyarbakirda-ogretmenini-bicaklayan-lise-ogrencisi-tutuklandi-1082923281.html

Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi tutuklandı

Diyarbakır'da öğretmenini bıçaklayan lise öğrencisi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan öğrenci tutuklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T22:13+0300

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türkiye

diyarbakır

bismil

cumhuriyet başsavcılığı

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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ilçede bulunan bir lisede erkek öğretmen A.Ö'yü zil çaldığında derse girmesi için uyardığı öğrenci H.Ç'nin (18) bıçakla yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Hafif yaralanan öğretmenin, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/yokten-sudanli-ve-filistinli-ogrencilere-belgesiz-kosulsuz-yatay-gecis-hakki-iddialarina-yanit-1082542818.html

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