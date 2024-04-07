https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/yokten-sudanli-ve-filistinli-ogrencilere-belgesiz-kosulsuz-yatay-gecis-hakki-iddialarina-yanit-1082542818.html
YÖK'ten 'Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı' iddialarına yanıt
YÖK'ten 'Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı' iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği yönündeki iddiaları yalanladığı bir açıklama... 07.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-07T11:50+0300
2024-04-07T11:50+0300
2024-04-07T11:51+0300
türkiye
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
iddia
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YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulu'nun, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.Bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkanı tanındığı aktarıldı.YÖK'ün açıklamasında, şunlar kaydedildi:
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yükseköğretim kurulu (yök), yök, iddia
yükseköğretim kurulu (yök), yök, iddia
YÖK'ten 'Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı' iddialarına yanıt
11:50 07.04.2024 (güncellendi: 11:51 07.04.2024)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verildiği yönündeki iddiaları yalanladığı bir açıklama yayınladı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulu'nun, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
Bu tür haberlerin asılsız olduğu ifade edilen açıklamada, daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan "özel öğrencilik" imkanı tanındığı aktarıldı.
YÖK'ün açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir. Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır."