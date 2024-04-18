https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/denizli-belediyesi-ihtiyac-fazlasi-araclari-sergilendi-ayda-1-milyon-214-bin-962-tl-tasarruf-1082912709.html

Denizli belediyesi ihtiyaç fazlası araçları sergilendi: 'Ayda 1 milyon 214 bin 962 TL tasarruf'

Denizli belediyesi ihtiyaç fazlası araçları sergilendi: 'Ayda 1 milyon 214 bin 962 TL tasarruf'

Sputnik Türkiye

Denizli Büyükşehir Belediyesi bir kısmı lüks olan ihtiyaç fazlası 45 adet kiralık aracını 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda sergiledi. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T17:07+0300

2024-04-18T17:07+0300

2024-04-18T17:07+0300

türkiye

denizli

büyükşehir

kiralık araç

sergi

tasarruf

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Araçları geri göndererek aylık 1 Milyon 214 bin 962 TL tasarruf sağlayacaklarını, personel ve yakıt maliyeti ile birlikte bunun kat kat fazlası tasarruf olacağını belirten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak“ dedi.Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde kamuoyuna Denizli’de gerçek tasarrufun yapıldığı, derman bir belediyecilikle, insanların artık şatafatın içinde olmadığı ve halka hizmet için yola çıkan bir belediyecilik yapacakları sözünü verdiklerini hatırlattı. Başkan Çavuşoğlu açıklamasında, "Göreve geldiğimizden bu yana da bunun altyapısını, temellerini kurmak üzere bir çalışma yürütüyoruz. İstiyoruz ki, 'Denizli’de halkın ihtiyaçları, beklentileri doğrultusunda bir belediyecilik yapalım, belediye çalışmaları anlamında artık şatafatın dışında insanların ihtiyaçlarını çözebilelim' diye yola çıktık. Göreve geldiğimizden bu yana da tasarruf tedbirleri uyguluyoruz. Özellikle 11 küsur katrilyon lira borcumuzun olduğu yerde biz istiyoruz ki artık bu belediye tasarruf etmeli” dedi.'Adım adım tasarruf eylem planları uyguluyoruz'Bu anlamda Genel Sekreter Bülent Bozbaş’ın bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Çavuşoğlu konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Sözlerimizin arkasındayız'Bugüne kadar belediye bütçesinden farklı gerekçelerle milyonlarca liralık ödemelerin yapıldığını tespit ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, “Denizli halkının her bir kuruşunu kim iç ettiyse, kim cebine kattıysa biz bunu kamuoyu ile paylaşacağız. Denizli halkından bir şey istiyorum. Bizim birçok projemiz vardı. Bu projelerimizi yaşama geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ama almış olduğumuz borç yükü, götürmeye çalıştığımız süreç göz önüne alındığında Denizli halkından birazcık sabır istiyorum, çok değil birazcık. Söylediğimiz her sözü yaşama geçireceğiz. Halkımız sabır noktasında birazcık anlayış gösterirse şaha kalkmış, huzuru ve mutluluğu içinde barındıran bir Denizli’yi beraber inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi. Çavuşoğlu konuşmasını vatandaşların yoğun alkışlarıyla tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/chp-genel-baskani-ozel-erdogan-ile-yapilacak-gorusme-bir-nezaket-ziyareti-degil-1082909298.html

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