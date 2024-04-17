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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması
Sputnik Türkiye
EGM , 'BombacıMülayim01' lakabıyla sosyal medya platformu üzerinden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait verileri paylaşan hesabın, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T15:50+0300
2024-04-17T15:50+0300
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polis
emniyet genel müdürlüğü (egm)
bitlis
valilik
ifşa
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Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine başlatılan çalışma nihayete erdi. EGM, 'BombacıMülayim01' lakabıyla sosyal medya platformu üzerinden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait verileri paylaşan hesabın, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K.’ye ait olduğunu tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu polis memuru meslekten ihraç edildi.'Tehdit ve şantaj da söz konusu'Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sosyal medya platformu X (twitter) üzerinden 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcıyla ilgili Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikatlar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu şahısla ilgili yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2022 tarihinde E.F.O. isimli şahıs tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar yapıldığı; yapılan ihbarda V.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisine ait yöneticilik yaptığı sayfayı şantaj yoluyla almaya çalıştığı, Ayrıca B.M. isimli şahıs tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbarda, V.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kişisel bilgilerini, fotoğraf ve telefon numarasını paylaştığı, sosyal medya üzerinden küfür ederek siyaset yaptığı iddia edilmiş; iddialar üzerine söz konusu şahısla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığı, Ayrıca V.K. isimli şahısla ilgili devam eden 6 adet soruşturma dosyası bulunmaktadır. 'İhraç edilen memura para gönderen mağdurlar var'Bu soruşturma dosyalarının 4'ünün içerik olarak benzer mahiyette, ‘Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ek görevleri, idareyi ve amirlerini eleştiri sınırlarını aşan’ paylaşımlar olduğu, bu nedenle dosyaların il polis disiplin kurulunca meslekten çıkarma kanaati belirtilerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Hukuk Müşavirliğine onaylanmak üzere gönderildiği, diğer 2 dosyanın ise halen polis başmüfettişlerince soruşturma aşamasının devam ettiği anlaşılmıştır. Şahsın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde gizli, kişiye özel ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği, ayrıca birçok iletişim uygulamalarında oluşturulmuş olan gruplar üzerinden kendisine ülke genelinde birçok yer hakkında aslı bulunmayan bilgilerin gönderildiği ve kendisinin de gönderilen bu bilgilerin doğruluğunu araştırmadan sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmada şahsın hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği tespit edilmiş kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu tespit edilmiştir. 'Meslekten çıkarma cezası verildi'29 Mart 2024 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; ‘Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek’ suçundan ‘Meslekten Çıkarma’ disiplin cezası ile, yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle ‘Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak’ fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2. kez ‘Meslekten Çıkarma’ disiplin cezası kararı verilmiştir.”
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twitter , polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), bitlis, valilik, ifşa, trabzon
twitter , polis, emniyet genel müdürlüğü (egm), bitlis, valilik, ifşa, trabzon

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bitlis Valiliği'nden 'Bombacı Mülayim' açıklaması

15:50 17.04.2024
© AP Photo / Jenny KaneBilgisayar/hacker
Bilgisayar/hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Jenny Kane
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EGM , 'BombacıMülayim01' lakabıyla sosyal medya platformu üzerinden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait verileri paylaşan hesabın, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K.’ye ait olduğunu tespit etti. Polis meslekten ihraç edildi.
Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine başlatılan çalışma nihayete erdi. EGM, 'BombacıMülayim01' lakabıyla sosyal medya platformu üzerinden Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait verileri paylaşan hesabın, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K.’ye ait olduğunu tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu polis memuru meslekten ihraç edildi.

'Tehdit ve şantaj da söz konusu'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sosyal medya platformu X (twitter) üzerinden 'BombacıMülayim01' isimli kullanıcıyla ilgili Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan tahkikatlar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu şahısla ilgili yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2022 tarihinde E.F.O. isimli şahıs tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar yapıldığı; yapılan ihbarda V.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kendisine ait yöneticilik yaptığı sayfayı şantaj yoluyla almaya çalıştığı, Ayrıca B.M. isimli şahıs tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbarda, V.K. isimli şahsın kendisine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, kişisel bilgilerini, fotoğraf ve telefon numarasını paylaştığı, sosyal medya üzerinden küfür ederek siyaset yaptığı iddia edilmiş; iddialar üzerine söz konusu şahısla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığı, Ayrıca V.K. isimli şahısla ilgili devam eden 6 adet soruşturma dosyası bulunmaktadır.

'İhraç edilen memura para gönderen mağdurlar var'

Bu soruşturma dosyalarının 4'ünün içerik olarak benzer mahiyette, ‘Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici ek görevleri, idareyi ve amirlerini eleştiri sınırlarını aşan’ paylaşımlar olduğu, bu nedenle dosyaların il polis disiplin kurulunca meslekten çıkarma kanaati belirtilerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Hukuk Müşavirliğine onaylanmak üzere gönderildiği, diğer 2 dosyanın ise halen polis başmüfettişlerince soruşturma aşamasının devam ettiği anlaşılmıştır. Şahsın el konulan dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemelerde gizli, kişiye özel ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği, ayrıca birçok iletişim uygulamalarında oluşturulmuş olan gruplar üzerinden kendisine ülke genelinde birçok yer hakkında aslı bulunmayan bilgilerin gönderildiği ve kendisinin de gönderilen bu bilgilerin doğruluğunu araştırmadan sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmada şahsın hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği tespit edilmiş kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdur olduğu tespit edilmiştir.

'Meslekten çıkarma cezası verildi'

29 Mart 2024 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; ‘Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek’ suçundan ‘Meslekten Çıkarma’ disiplin cezası ile, yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle ‘Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak’ fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2. kez ‘Meslekten Çıkarma’ disiplin cezası kararı verilmiştir.”
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