https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/beyoglunda-askeri-uniforma-ile-musterilere-servis-yapan-kisi-tutuklandi-1082923708.html
Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi tutuklandı
Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-18T23:05+0300
2024-04-18T23:05+0300
2024-04-18T23:05+0300
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Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan A.K. ve A.G ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.Servis yapan Y.J. ise “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi. Y.J çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ne olmuştu?Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçmişti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.’ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G. ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/askeri-uniforma-goruntusu-ile-ilgili-3-kisi-gozaltina-alindi-isletme-belgesi-iptal-edildi-1082863748.html
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istanbul, beyoğlu, restoran, askeri
Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi tutuklandı
İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan A.K. ve A.G ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Servis yapan Y.J. ise “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi. Y.J çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçmişti.
Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.’ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edilmişti.
Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G. ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.