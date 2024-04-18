https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/beyoglunda-askeri-uniforma-ile-musterilere-servis-yapan-kisi-tutuklandi-1082923708.html

Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi tutuklandı

Beyoğlu'nda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda askeri üniforma ile müşterilere servis yapan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T23:05+0300

2024-04-18T23:05+0300

2024-04-18T23:05+0300

dünya

istanbul

beyoğlu

restoran

askeri

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Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan A.K. ve A.G ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.Servis yapan Y.J. ise “Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan adliyeye sevk edildi. Y.J çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ne olmuştu?Beyoğlu’nda bulunan bir restoranda askeri üniforma ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet harekete geçmişti. Tepki çeken görüntüler sonrası yapılan incelemelerde iş yerinin Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği ve restoranın A.K.’ye ait olduğu, görüntüdeki şahsın yabancı uyruklu Y.J. olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K., işletme müdürü A.G. ve görüntülerdeki askeri üniformalı Y.J., Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/askeri-uniforma-goruntusu-ile-ilgili-3-kisi-gozaltina-alindi-isletme-belgesi-iptal-edildi-1082863748.html

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